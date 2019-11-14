"От таких рогулей и ушли крымчане": Министр обороны Украины ответил на незаданный вопрос

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом и думает, что Киеву в принципе не нужно иметь никаких экономических отношений с Москвой. С подобным заявлением Загороднюк выступил на личной странице в социальной сети Facebook.

"Ещё с 2014 года я чётко понимал, что имя врага состоит из пяти букв - Россия, - пишет министр. - Если же враг - Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов".

В ситуации, когда финансово-экономические отношения с Россией невозможны, министр предлагает делать ставку на страны Запада. И добиваться интеграции с НАТО на всех уровнях. Более того, по словам Андрея Загороднюка, эти процессы интеграции он держит на личном контроле и даже "живёт с этим". О том, что НАТО открыто заявляют о нежелании в ближайшие годы видеть Украину в своих рядах, министр не пишет. Тезисы Андрей Загороднюк озвучил в Сети, пояснив, что на этот вопрос в ходе его интервью с "Армия FM" не хватило времени. Получается, ответить он решил на незаданный вопрос из своей головы...

К слову, в комментариях к посту нашлись как те, кто поддержал позицию, так и выступившие против.

" Вот от таких рогулей и ушли крымчане, бегут жители Донбасса. Выдумали себе мирок, теперь играют там в войнушку. Ещё лет через пять уйдут и Харьков, и Запорожье и Одесса", - пишет Андрей Моторин.

"Г-н министр, на каком языке мы сейчас с ними говорим? Оружия намного меньше. Дипломатов - тоже нет, по крайней мере точно не продвинутые. И всё же нам было бы интересно услышать комментарий...", - такой репликой отметился Viacheslav Rapin.

"Некоторые люди живут в своей реальности, им и после этого будет сложно рассказать", - пишет пользователь с говорящим ником Russian Army in Ukraine.

"Да, набрали "министров", разницы с прохоботами никакой. За что голосовали?" - отмечает Кошкарев Александр.

А Коломойский призывает "дружить" с Россией и пугает "русскими танками"

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в беседе с The New York Times, что Украина должна улучшить отношения с Россией, поскольку "они в любом случае сильнее". Кроме того, он подчеркнул:

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать".

В то же время Коломойский считает, что воевать с Россией украинских представителей заставляют США, о чём он также говорит в беседе с журналистами. При этом в Вашингтоне прекрасно понимают, что Киев никто не собирается пускать в НАТО, продолжает украинский олигарх. А значит, Украине просто "нет необходимости тратить время на пустые разговоры".

"В то время как Россия с удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор", - отметил Коломойский, обвинив США в использовании украинских партнёров на пути ослабления своего геополитического соперника - России. Здесь Вашингтон готов биться "до последнего украинца", считает олигарх.

Надо сказать, именно Игорь Коломойский спонсировал фактически карательные батальоны, принимавшие участие в гражданской войне на юго-востоке Украины. Поэтому его заявления о том, что люди устали от войны, выглядят по меньшей мере странно. С другой стороны, известно, что именно Коломойский стоял за президентской кампанией Владимира Зеленского, который шёл на выборы именно с теми лозунгами, что сегодня озвучивает олигарх. Вероятно, с самого начала такая цель и преследовалась. То ли деньги на войну кончились, то ли Коломойский просто нашёл способ заработать - тот, о котором мы пока не знаем.

Кроме того, Игорь Коломойский добавил: "Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны"...

Мнение: За всей украинской клоунадой отчётливо видны три буквы

Украинский парламент принял резонансный закон о возможности продажи земли иностранцам. По мнению замглавы ВРНС Константина Малофеева, в этом манёвре украинских властей нет ничего необычного: команда нового лидера Украины попросту выполняет предвыборные требования.

"Это их, собственно говоря, цель. Они для этого делают, потому что это было в "пакете" тех людей, которые привели к власти Зеленского. Они начали выполнять свои предвыборные обещания", - отметил он в программе "Время покажет" на Первом канале.

И за этими обещаниями, которые сейчас нашли свою реализацию в Незалежной, чётко просвечивают три буквы - МВФ.

Малофеев отметил, что происходящее на Украине аналогично тому, что претерпевала Россия в конце 1990-х.

"Вся клоунада марионеточная - это просто соблюдение требования МВФ, который является некоей такой глобальной ассоциацией транснациональных корпораций, даёт свои рекомендации несчастным развивающимся странам. Но ни в одной из этих стран рекомендации МВФ не привели к процветанию. Примером, наиболее близким к нам, является дефолт 1998 года в России, когда ельцинский режим, соответственно, с маниакальной точностью выполнял все рекомендации Международного валютного фонда. Мы вырастили на этом олигархов и дали заработать тысячи процентов иностранным спекулянтам. То же самое сейчас происходит на Украине", - подчеркнул он.

Впрочем, аналогичный процесс сейчас претерпевает не только Незалежная, но и десятки стран, купившихся на "удочку" МВФ.

"Везде, где соблюдаются требования МВФ, всё это приведёт к концентрации капитала как в руках компрадорской местной буржуазии, так и, безусловно, транснациональных корпораций", - указал замглавы ВРНС.

Удивительно, что на Украине некоторые политики всё же видят, что страну сдают, и сдают буквально с потрохами. Об этом же публично заявила и лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она отмечала, что в случае принятия закона о продаже земли иностранцам Украина лишит стратегического ресурса и нынешнее, и последующие поколения.

Впрочем, это мнение утонуло в потоке других - от "слуг народа". Украинский парламент в среду, 13 ноября, принял скандальный законопроект о "рынке земли".