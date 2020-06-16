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"От суда не уйдёшь!": Гаспарян отправил "открытку" Навальному
16 июня 2020, 19:00 • 94 • Политика
Политолог Армен Гаспарян отправил "открытку" Алексею Навальному. Он сфотографировал интерпретацию большевистского плаката, который появился на одной из улиц Москвы. "Навальный, от суда не уйдёшь!" - значится на нём. Журналист напомнил, что накануне СК РФ как раз возбудил в отношении блогера уголовное дело за оскорбление ветерана ВОВ.
Политолог и журналист Армен Гаспарян поместил на своей странице в Twitter фото плаката, появившегося на одной из улиц Москвы. Он обращён к Алексею Навальному, который недавно оскорбил ветерана Великой Отечественной войны.
Плакат представляет собой подобие большевистской агитки, известной лозунгом: "Ты записался в добровольцы?" На его интерпретации размещена совершенно другая надпись, которая направлена непосредственно к оппозиционному блогеру.
Фото: скриншот Twitter/Армен Гаспарян
Плакат расположен на рекламном щите, встроенном в остановочный павильон. Гаспарян напомнил, что как раз накануне в отношении блогера Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело.
Ранее Навальный в очередном своём видео назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко "позором страны" и "предателем". Поводом стало его участие в съёмках ролика, информирующего о грядущем голосовании по внесению поправок в Конституцию России.
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