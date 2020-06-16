"От суда не уйдёшь!": Гаспарян отправил "открытку" Навальному

Политолог и журналист Армен Гаспарян поместил на своей странице в Twitter фото плаката, появившегося на одной из улиц Москвы. Он обращён к Алексею Навальному, который недавно оскорбил ветерана Великой Отечественной войны.

Плакат представляет собой подобие большевистской агитки, известной лозунгом: "Ты записался в добровольцы?" На его интерпретации размещена совершенно другая надпись, которая направлена непосредственно к оппозиционному блогеру.

"Навальный, от суда не уйдёшь!" - значится на плакате.

Фото: скриншот Twitter/Армен Гаспарян

Плакат расположен на рекламном щите, встроенном в остановочный павильон. Гаспарян напомнил, что как раз накануне в отношении блогера Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело.

Ранее Навальный в очередном своём видео назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко "позором страны" и "предателем". Поводом стало его участие в съёмках ролика, информирующего о грядущем голосовании по внесению поправок в Конституцию России.