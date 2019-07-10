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"От страны может ничего не остаться": Жириновский пригрозил Грузии фатальным исходом
10 июля 2019, 21:54 • 71 • Политика
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что радикалы в Грузии ведут страну к фатальному исходу. В конечном итоге по республике может быть нанесен сокрушительный удар, предупредил политик в беседе с Царьградом.
По словам Жириновского, все действия грузинских радикалов сейчас направлены на то, чтобы "выдавить русских из Грузии". Тогда они смогут, по словам депутата, сменить правительство и разрешить американским самолетам использовать расположенные в Грузии бывшие советские военные аэродромы для будущих налетов и бомбардировок Ирана.
"Для Грузии такой сценарий будет фатальным, она получит сокрушительный удар, и от неё может ничего не остаться. Но они же не понимают этого, но потом поздно будет. У них маленькая территория, а лучший аэропорт прямо рядом с Тбилиси - в Вазиани. Случайно одна ракета может попасть не по Вазиани, а прямо по столице. Но пока им платят за музыку - они её ставят", - заявил Жириновский.
Тем временем на фоне обострения отношения Тбилиси и Москвы грузинская экономика оказалась под угрозой. Лари (национальная валюта Грузии - прим. ред.) стремительно падает после новостей о возможных санкциях со стороны России, а также из-за конфликта Вашингтона и Тегерана, в случае обострения которого Грузия может стать "плацдармом".
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