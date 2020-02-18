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"От шуток и танцев триумфа не будет": Попытка Зеленского повторить "эффект Путина" закончилась "пшиком в лужу"

18 февраля 2020, 16:24  •  54 • В мире
Без малого год прошёл с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины, однако никаких успехов за это время добиться ему не удалось. Украинский гарант поехал в Мюнхен на конференцию, и многие задались вопросом, не попытается ли бывший шоумен повторить "эффект Путина". Но ничего, кроме "пшика в лужу", не получилось. "От шуток и танцев триумфа не будет", - пишут СМИ.
На Украине Зеленский не достиг никаких результатов – как по внешней повестке, так и по внутренней улучшений в стране нет, зато команда президента постоянно напоминала о себе скандалами и интригами.
Зато на Украине при Зеленском продолжили сворачивать социальные программы, проголосовали за продажу земли и прочего госимущества, до которого не дошли руки у предшественника нынешнего гаранта. Зато скандалов с именем Зеленского связано даже больше, чем с Порошенко. Бывшему комику даже почти удалось "довести до импичмента" целого президента США, из-за чего у Трампа от Зеленского случаются приступы "политической изжоги".
Политические выступления Зеленского на международных площадках тоже нельзя назвать успешными. Это раньше ради него собирались полные концертные залы, а теперь мало кто готов потратить время для того, чтобы послушать "куцые речи" президента Украины, пишет обозреватель "Русской весны" Ева Лисовская.
"Зеленский уже пытался создать "эффект разорвавшейся бомбы" в ООН, однако вышел лишь незадачливый пшик в лужу. И ведь кто-то говорит об "истории успеха" Украины с 1991 года", - отмечает она.
Оппозиция очень надеялась, что с избранием Зеленского в стране начнутся серьезные перемены, ведь молодые умы из его команды должны уметь решать современные проблемы. Однако ничуть не бывало: нет ни "молодых умов", ни "суперуспехов", не случилось и "эффекта Путина". Зато острые языки язвят по поводу выступления Зеленского: может, в следующий раз он спляшет ради того, чтобы вызвать интерес? Смог же он отшутиться по поводу не доставшегося ему микрофона.
"Однако шутки и танцы не смогут сделать выступление триумфальным ни сейчас, ни потом. Для этого нужно иметь хоть какие-то успехи, а ими комик похвастаться не мог и не сможет", - констатирует автор публикации.

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