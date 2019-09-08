"От сделки со следствием отказался": Стало известно, почему Нидерланды не получили "ценного свидетеля" по МН17

По его словам, украинские правоохранители проводили допрос этого "ценного свидетеля". На сделку со следствием он не пошел. И это исключило его выдачу Нидерландам – Украина просто не имела возможности это сделать из-за определенных положений Конституции.

Об этом бывший генпрокурор написал на своей странице в Facebook, добавив, что у королевства есть еще возможность заочно судить Цемаха, так же, как и первых 4 подозреваемых с марта 2020 года.

Напомним, согласно записке, переданной в парламент королевства, составленной нидерландским министром иностранных дел Стефом Блоком, до последнего продолжались переговоры с Киевом по поводу того, чтобы Цемаха исключили из обменного списка. При этом воздействие на украинскую сторону шло и по политическим, и по дипломатическим каналам, передаёт ТАСС.

Киев пошёл на ряд уступок - к примеру, позволил Нидерландам допрашивать Цемаха (его считают свидетелем по делу о крушении "Боинга" в небе над Украиной, якобы способным дать показания против России) в дополнительном порядке. Однако главное требование королевства не было выполнено - ополченец уехал в РФ.

Тем временем военный корреспондент Семён Пегов, пишущий в телеграм-канале WarGonzo, считает: выдача России Цемаха - признание, что попытки обвинить Москву в крушении МН17 потерпели полный крах. Он напомнил, что Цемах, воевавший против ВСУ на стороне ДНР, был выкраден с целью заставить его признаться в том, чего он не делал.