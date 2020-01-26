"От санкций нужно отказаться": Соратник Меркель призывает наладить диалог с Россией. И не только он

Хотели бы и с США дружить, но…

Соратник канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о том, что надо отменить санкции против России. И назвал две основные причины. Первая: ограничения всё равно не принесли никакого эффекта. А вторая: они ударили по экономике Германии, а не по экономике России.

"Ради нормализации отношений от них нужно отказаться, - заявил Кречмер, его цитирует Bild. - Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились".

Он также добавил, что вообще в своей совокупности санкции сослужили плохую службу странам Запада. Именно эмбарго повлияло на то, что между партнёрами и государствами возникла отчуждённость.

Кречмер добавил, мол, и с Вашингтоном хотели бы посотрудничать, но есть нюанс: смущают "метания" президента США Дональда Трампа в геополитике.

Разочарованные киприоты решили отомстить

Власти Кипра приняли решение заблокировать попытку Евросоюза ввести новые санкции против России. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно предварительным данным, Брюссель планировал ввести ограничения против ряда российских чиновников. Но Никосия пытается привлечь внимание европейских стран к своим проблемам.

Речь идёт о противостоянии с Турцией, которая ведёт работы на шельфе острова (Анкара контролирует Турецкую Республику Северного Кипра). Однако ЕС отложил инициативу о введении антитурецких санкций.

В связи с этим разочарованные киприоты решили отомстить, заблокировав введение санкций и предложив внимательнее изучить вопрос. При этом власти Кипра призывают не связывать два разных вопроса воедино.

Как передают источники Reuters, сейчас Польша и ФРГ активно давят на киприотов, чему последние сопротивляются.

Британцы придумывают новые санкции против России

Тем временем в Великобритании хотят создать независимый от ЕС санкционный режим, который позволит блокировать активы подозреваемых в нарушении прав человека, сообщает деловая газета Financial Times. Эти меры, отмечает издание, в первую очередь могут коснуться граждан России, Ливии и КНДР.

Новшество планируют запустить после завершения процедуры выхода страны из Евросоюза. По данным издания, уже в феврале министр иностранных дел Доминик Рааб объявит о введении нового механизма. А после этого станет известен и список тех, кто попадёт под новые санкции Великобритании, пишет "ПолитЭксперт".

Объясняется, что ограничительные меры коснутся подозреваемых в нарушении прав человека. Санкции включают в себя заморозку их активов в Великобритании. Как сообщили источники издания в правительстве, первыми ограничительные меры ощутят на себе граждане России, Ливии и Северной Кореи.

Визит Меркель в Москву

Сам факт визита Ангелы Меркель в Москву, о котором было объявлено почти одновременно с убийством генерала Сулеймани, уже явился определённым знаком и посланием Вашингтону. Хотя стороны тщательно избегали такой прямой трактовки события и заверяли, что встречаются «сверить часы», она сразу прочитывалась между строк. Итоги переговоров только подтвердили эту точку зрения, о чём пишут сегодня многие западные газеты. "Тот факт, что Меркель не садится на рейс в Вашингтон, примечателен", – говорит британская Financial Times. "В значимых вопросах Меркель и Путин объединились", – идёт ещё дальше немецкая Welt .

Позже, как отмечали Nation News, канцлер Германии Ангела Меркель выразила слова благодарности президенту Владимиру Путину за возможность посетить Россию. Немецкий политик отметила, что ждет переговоров сторон с нетерпением. По словам Меркель, "лучше говорить друг с другом, чем друг о друге".