"От русских теперь сами защищайтесь": Трамп решил вывести войска из Германии

Автор:

Сергей Латышев

Объявление президентом США Дональдом Трампом о резком сокращении численности американских войск Хабер восприняла, похоже, даже с облегчением, выразив надежду, что двустороннее "сотрудничество по военным вопросам и вопросам безопасности всегда было очень тесным и останется таковым".

Так посол ФРГ прокомментировала подтверждение Трампом упорных слухов о том, что Вашингтон сократит к сентябрю вдвое численность своих войск в ФРГ – до 25 тысяч человек.

Это всерьёз?

У Трампа просто талант превращать всё в шоу. Выступая в понедельник во время круглого стола в Белом доме, посвящённого американским пенсионерам, президент, изобразив обиду на немцев, объявил: "Германия, как вы знаете, ... нарушает свои обязательства по платежам НАТО. Они должны НАТО миллиарды, и они это знают. Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?"

У нас 52 тысячи военнослужащих в Германии, – продолжал хозяин Белого дома, выступление которого транслировали американские новостные телекомпании. – Это огромное число военнослужащих. Соединённым Штатам они обходятся в огромные деньги… В связи с этим мы сокращаем численность до 25 тысяч военнослужащих... Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы? Предполагается, что мы должны защищать её от России. Как это работает? Это не работает.

Выдав эту тираду, Трамп её тут же повторил: "на протяжении многих лет они (немцы - ред.) задолжали НАТО миллиарды долларов", и "они должны заплатить их": "Мы защищаем Германию, а они нарушают обязательства. Это не имеет смысла". Тем более, что Германия, по его словам, "очень плохо относится" к США в сфере торговли. Президент, вероятно, имел в виду не только российский газ, который хочет заменить дорогим американским, не имеющимся при этом в достаточном количестве, но и немецкий экспорт на американском рынке, который хотел бы заместить товарами Made in USA.

Дональд Трамп остаётся шоуменом и на посту президента США. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

"Мы пострадали в отношении торговли, и мы пострадали в отношении НАТО", – подвёл итог своей антинемецкой речи Трамп, поставив Берлину на вид, что ФРГ тратит на военные нужды менее 2% ВВП – в районе 1% вместо необходимых 4%.

Вывод – этого злостного "неплательщика", обогащающего Россию, можно не защищать. Чтобы… не ставить под угрозу интересы американских пенсионеров. Разве это не цирк?

Трамп – "миротворец"?

В каком-то смысле это выступление Трампа стало продолжением произнесённой им на днях речи перед курсантами в ведущей военной академии США – Вест-Пойнте:

Каждый из вас начинает свою карьеру в армии в решающий момент американской истории. Мы восстанавливаем основополагающие принципы, согласно которым работа американского солдата заключается не в восстановлении иностранных государств, а в защите – и сильной защите – нашей нации от внешних врагов. Мы заканчиваем эру бесконечных войн.

Трамп подчеркнул, что американские войска не обязаны решать "древние конфликты в далеких землях, о которых многие люди даже никогда не слышали".

Слышать такие речи от "миротворца", который 3 января 2020 года санкционировал ликвидацию находившегося с официальной миссией в Ираке члена руководства Ирана, страны, с которой США не находятся в состоянии войны, – генерала Касема Сулеймани, а потом пригрозил уничтожить 52 объекта на иранской территории, в том числе культурного и религиозного наследия, если иранцы посмеют отреагировать, просто смешно. Если бы не было так грустно.

Американская армия постоянно проводит военные манёвры в Польше, которой не терпится поскорее стать разменной монетой в большой американской геополитической игре. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

Лицемер Трамп обещал всё это ещё четыре года назад, но политика США стала с тех пор лишь агрессивнее. Кстати, сокращаемые в ФРГ войска американцы намерены перебросить в Польшу – поближе к театру прогнозируемых ими военных действий против России. Базироваться там дешевле, чем в Германии, поэтому и войск за те же деньги можно разместить побольше. Тем более что Варшава, готовящаяся к экспансии на восток, обещает доплачивать, чтобы прикрыться американцами.

Как немцы реагируют на планы Вашингтона

Преобладающая часть немцев, согласно опросам, выступает против американского военного присутствия и дислокации атомного оружия США в ФРГ. Немецкие же верхи, приученные к беспрекословному подчинению США, придерживаются в основном другого мнения. Поэтому последние заявления Трампа это ещё и попытка их как следует припугнуть.

В Германии рады американским солдатам, их размещение у нас крайне важно для координации международного военного присутствия США,

– цитирует "Немецкая волна" (DW) главу комитета по иностранным делам бундестага Норберта Рёттгена.

По мнению координатора трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петера Байера, "у западного союза есть надёжное будущее, только если он будет сплочённым".

А вот руководитель Федеральной академии по вопросам политики безопасности Эккехард Брозе откровенно бьёт тревогу.

Если Германия отпадёт в качестве места дислокации, то наверняка свои услуги предложат добровольцы, например Польша, - приводит DW пассаж из составленной Брозе аналитической записки. – Но всякое перемещение атомного оружия на восток привело бы к массивной конфронтации с Россией. Это стало бы явным нарушением Основополагающего акта НАТО – Россия от 1997 года.

Имеются в виду 20 американских атомных бомб на базе бундесвера в Бюхеле. Мысль тут проводится такая – немцы как хозяева территории оказывают на американцев сдерживающее воздействие, поляки будут поступать с точностью до наоборот.

Звёздно-полосатый "архипелаг"

Пока неизвестно, будут ли американцы закрывать свои базы в ФРГ, сколько конкретно или лишь сокращать на них своё присутствие, чтобы в случае необходимости нарастить его вновь. Напомним, что когда завершилась холодная война, на территории ФРГ находились 200 тысяч американских военных, а всего иностранных войск – 400 тысяч. Но даже и сейчас контингент войск США в ФРГ – крупнейший в Европе и, возможно, в мире. Примерно столько же своих солдат американцы держат только в Японии.

Американские военные в ФРГ это государство в государстве, это целый звёздно-полосатый "архипелаг".

Существующая с 1952 года авиабаза Рамштайн (земля Рейнланд-Пфальц), на которой расположилась штаб-квартира ВВС США в Европе, это целый автономный город, показавшийся автору этих строк, проезжавшему мимо по шоссе, базой инопланетян. Это – крупнейший перевалочный пункт для доставки американских солдат и техники на Ближний Восток и в Африку. Там находится и главный пункт управления "антитеррористическими операциями", центр управления беспилотниками, сеющими смерть на Ближнем Востоке и в других "горячих точках". Там действуют американские школы, торговые центры, почтовое отделение и полицейский участок. В качестве практически единственного платёжного средства используется американский доллар.

В Ландштуле по соседству находится самый большой за пределами США военный госпиталь. В этой федеральной земле американцы имеют ещё одну базу ВВС, поменьше – в Шпангдалеме. Под Штутгартом (столица земли Баден-Вюртемберг) находится командный центр руководства всеми американскими контингентами в Европе и Африке и штаб-квартира Корпуса Морской пехоты США в Европе. Две военные базы американцы имеют в Баварии. Их крупнейшим военным центром в ФРГ становится столица земли Гессен – Висбаден. Американцы избавили этот красивый немецкий курортный город от зверских бомбёжек в годы Второй мировой войны, чтобы расположиться в нём со всеми удобствами. Американские солдаты и офицеры, в том числе в штатском, – неотъемлемая часть немецкого городского пейзажа и особенно аэропортов. Иногда попадается и ведущая себя по-хозяйски американская военная полиция, а конвои военной техники на дорогах – так даже очень часто. Некоторые американские солдаты уже удостоились памятников, например, служивший в своё время в 3-й танковой дивизии США рядовой Элвис Пресли, выступавший одновременно с концертами и снимавшийся в кино.

Базу ВВС США Рамштайн на западе ФРГ точно не закроют, иначе американцам станет очень трудно совать свой нос в чужие дела по всему миру. Фото: VanderWolf Images / Shutterstock.com

На территории Германии в данный момент расположены пять из семи американских гарнизонов в Европе – два других пребывают в Италии и Бельгии. И это только часть американских военных и шпионских объектов в ФРГ – самая верхушка айсберга.

Понятно, что сколько бы Трамп ни грозился и ни "пугал", сильно сокращать эту "малину" США не будут, и Польша никогда не сможет в этом плане заменить Германию.

Что происходит на самом деле?

Тем более, немцы тратят огромные деньги из своего кармана за "счастье" быть оккупированной страной (там ещё сидят британцы и французы, ушли только русские) и по прошествии 75 лет после минувшей войны. За последние восемь лет Берлин потратил в районе одного миллиарда евро на содержание американского военного контингента. Эта цифра вырисовывается из одного депутатского запроса в Минфин ФРГ. Ещё сотни миллионов евро были потрачены на различные стройки на американских базах. С 2012 по 2019 год на строительство на военных объектах НАТО (почти все они – американские) Берлин израсходовал 480 миллионов евро. Но Трампу всего этого, разумеется, мало и хочется большего.

Поэтому на самом деле вовсе нельзя исключать того, что США не только не сократят, но благодаря превращению Польши в новый плацдарм увеличат численность своих войск в Европе, а все заявления об обратном последних дней это не более чем дымовая завеса. Развал Украины не за горами, и было бы логично готовиться к нему уже сейчас, скармливая при этом обывателю всякие глупости. Чем американцы, похоже, и занимаются.