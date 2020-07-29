"…От "катюши" передай привет": Американскую базу в Ираке обстреляли ракетами

О ракетном обстреле рассказал в среду официальный представитель операции "Непоколебимая решимость" (OIR) полковник Майлс Кэггинс Третий (Myles B. Caggins III).

"27 июля три маленькие ракеты-"катюши" ударили по базе Эт-Таджи. В результате нападения на иракскую базу был повреждён вертолёт иракской армии, используемый для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Коалиция не понесла потерь или ущерба", - пишет он в Twitter.

Скриншот: Twitter/@OIRSpox

Отметим, что американские базы в Ираке и ранее подвергались обстрелам. База Кэмп-Таджи уже дважды обстреливалась - в марте и июне. Кроме того, в январе силы Ирана обстреляли американскую авиабазу Айн-аль-Асад и аэродром Эрбиль. Это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде в результате удара американского дрона.