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"…От "катюши" передай привет": Американскую базу в Ираке обстреляли ракетами
29 июля 2020, 16:05 • 82 • Политика
Занятую американскими войсками военную базу Эт-Таджи в Ираке обстреляли ракетами из советской "катюши". Уничтожен боевой вертолёт иракской армии, который использовался в операции западной коалиции. Пользователи соцсетей шутят, вспоминая известную песню: "И бойцу на дальнем пограничье от "катюши" передай привет...".
О ракетном обстреле рассказал в среду официальный представитель операции "Непоколебимая решимость" (OIR) полковник Майлс Кэггинс Третий (Myles B. Caggins III).
Скриншот: Twitter/@OIRSpox
Отметим, что американские базы в Ираке и ранее подвергались обстрелам. База Кэмп-Таджи уже дважды обстреливалась - в марте и июне. Кроме того, в январе силы Ирана обстреляли американскую авиабазу Айн-аль-Асад и аэродром Эрбиль. Это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде в результате удара американского дрона.
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