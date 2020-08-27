"От проверенных источников"? Белорусская оппозиция вычислила, кто прилетал на самолёте ФСБ

В Telegram-канале "МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться" в 18:31 сообщалось о "гостях", которых отследили при помощи сервиса Flightradar24. Авторы предположили, что самолёт Ту-214 приземлится минут через десять. Также указывалось, что делегация из России может к месту назначения из аэропорта отправиться не на вертолёте, а на машинах. Никто из подписчиков, видимо, о колонне автомобилей на трассе не сообщил. А четыре кружащих над Минском вертолёта оппозиционный канал сбили с толку.

В четверг, 27 августа, в 00:42 авторы этого канала вычислили, кто прилетал на самолёте из России. По их версии, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко встречался секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Инсайд от проверенных источников", - говорится в посте, однако какие именно это источники, неизвестно.

Скриншот: Telegram/@motolkohelp

Ветеран СВР полковник в отставке Лев Корольков в беседе с Царьградом пояснил, что самолётом ФСБ в Белоруссию могли доставлять всё что угодно. Между Россией и Белоруссией в рамках договора о Союзном государстве действует долговременное межведомственное соглашение. Все "сенсационные" сообщения о спецбортах ФСБ в Минске - это не более чем нагнетание обстановки. В самолёте могли быть и люди, и средства для борьбы с коронавирусом, и даже учебная литература.