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"От проверенных источников"? Белорусская оппозиция вычислила, кто прилетал на самолёте ФСБ
27 августа 2020, 11:50 • 100 • Политика
Белорусская оппозиция вычислила, кто же прилетал на самолёте ФСБ из России в их страну. "От проверенных источников", - утверждают авторы поста.
В Telegram-канале "МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться" в 18:31 сообщалось о "гостях", которых отследили при помощи сервиса Flightradar24. Авторы предположили, что самолёт Ту-214 приземлится минут через десять. Также указывалось, что делегация из России может к месту назначения из аэропорта отправиться не на вертолёте, а на машинах. Никто из подписчиков, видимо, о колонне автомобилей на трассе не сообщил. А четыре кружащих над Минском вертолёта оппозиционный канал сбили с толку.
В четверг, 27 августа, в 00:42 авторы этого канала вычислили, кто прилетал на самолёте из России. По их версии, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко встречался секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Инсайд от проверенных источников", - говорится в посте, однако какие именно это источники, неизвестно.
Скриншот: Telegram/@motolkohelp
Ветеран СВР полковник в отставке Лев Корольков в беседе с Царьградом пояснил, что самолётом ФСБ в Белоруссию могли доставлять всё что угодно. Между Россией и Белоруссией в рамках договора о Союзном государстве действует долговременное межведомственное соглашение. Все "сенсационные" сообщения о спецбортах ФСБ в Минске - это не более чем нагнетание обстановки. В самолёте могли быть и люди, и средства для борьбы с коронавирусом, и даже учебная литература.
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