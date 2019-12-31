"От них воротит уже": Захар Прилепин об антигероях, способных привести Россию к катастрофе

"Почему я должен, как писатель, на это отвечать и почему я должен писать книгу о том, какой будет сценарий России, - размышлял Захар Прилепин. - Меня Россия устраивает в том виде, в каком она есть, со всеми её сложностями, со всеми её перепадами температуры, всё, что с ней происходит. И всё, чего я хотел бы, чтобы не было варианта перестройки-2 и московского майдана. Чтобы не произошло в России ничего подобного".

Захар Прилепин уверен: подобные потрясения могут привести к катастрофическим последствиям. Но, к счастью, есть возможность не допустить катастрофы.

Не хочу, чтобы наша квазилиберальная тусня получила хоть какую-то долю власти - политической, либо культурной, либо какой-либо другой. Потому что меня от них воротит уже в последние годы, - сказал Захар Прилепин, усматривая между пунктами взаимосвязь.

Что касается глобальных желаний под Новый год, Захар Прилепин отметил, что хотел бы сказать личное слово именно зрителям Царьграда.

"Я конкретно вашим телезрителям хочу пожелать, чтобы красные и белые в следующем году, который, в известном смысле, юбилейный, по итогам Гражданской войны, успокоились и перестали друг друга рубить шашками, - отметил писатель. - То есть нам, скажем, с Эдуардом Бояковым, с моим сотоварищем по МХАТу, или с Александром Казаковым, с моим сотоварищем по движению "За правду", это уже удалось. Мне хотелось бы, чтобы это было спроецировано и на всю остальную Россию, и в первую очередь на телеканал Царьград и всех его зрителей, как на самый главный оплот, собственно, правой мысли в России".