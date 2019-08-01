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"От него мало, что зависит": Вашингтон внес главу МИД Ирана в санкционный список

01 августа 2019, 07:24  •  62 • В мире
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф оказался включенным в санкционный список, опубликованный на сайте Министерства финансов США. Как заявили в Вашингтоне, от него "мало, что зависит" в вопросе возможных переговоров по ядерной проблематике.
По мнению обозревателей агентства Bloomberg, введение ограничительных мер против министра можно объяснить тем, что он действует от имени Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Ранее и против него уже были введены санкции.
Глава Минфина США Стивен Мнучин считает, что именно Зариф проводит в жизнь все "неприемлемые идеи", которые исходят от аятоллы.
США тем самым направляют сигнал тегеранскому режиму, что его поведение абсолютно неприемлемо", - заявил американский чиновник.
О том, что против главы МИД Ирана могут быть введены санкции, в США говорили еще в середине июля. Причем автором этой инициативы стал лично Дональд Трамп. Однако Майку Помпео удалось переубедить американского президента, объяснив это тем, что для решения ряда "накопившихся проблем" дипломатическим путем Тегерану надо дать время и возможность это сделать.
Зариф уже отреагировал на внесение своего имени в санкционный список. По его словам, таким образом американцы "проявили слабость и страх", не желая видеть его в качестве переговорщика по ядерным проблемам. Между тем, на переговорах в Вене в 2015 году, где был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, делегацию Иранской Республики Иран возглавлял именно Мохаммад Джавад Зариф.

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