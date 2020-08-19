"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протестующим. Словами

В Telegram-канале "Пресс-секретарь МВД Беларуси" появилось обращение сотрудников органов внутренних дел к обществу. В нём отмечается озабоченность будущим страны и народа. Милиционеры отметили, что вовсе не осуждают стремление людей к переменам, но нельзя оставлять без внимания призывы некоторых Telegram-каналов и некоторых политиков, которые требуют от сотрудников МВД сложить полномочия.

"Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем - стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!" - сказано в обращении.

Сотрудники милиции сообщили, что не собираются просить прощения за честное выполнение своего служебного долга, за отказ "от слепого и повального осуждения" коллег, за нежелание "честных сотрудников в угоду политическому моменту" отказываться от зарплаты, карьеры и призвания. Отмечается, что некоторые покинули службу, выбросив форму, но в основном из-за порицания общества, умело подогретого в интернете.

В сообщении сделан акцент: протестующих тысячи, но миллионы людей остаются дома или на работе, и им нужна защита. Милиционеры подчёркивают, что они тоже являются частью общества.

Сотрудники МВД призвали думать своим умом, не поддаваться на призывы политических манипуляторов, разжигающих ненависть и насилие. В противном случае не миновать катастрофы и разрушенной жизни.

"Не топчите гордость огромного числа детей, супругов, родителей за то, что их папа/мама, муж/жена, сын/дочь честно носят погоны", - призвали милиционеры.