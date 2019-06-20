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"От нас не убежишь, у нас длинные руки": Путин о залогах, экономических преступниках и наказании для богатых

20 июня 2019, 17:39  •  89 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, говоря об экономических преступниках, пошутил: "От нас не убежишь, у нас длинные руки". Президент высказался о практике применения залогов и в целом о наказании для богатых.
Говоря о проблеме давления на бизнес, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, в том числе затронул идею применения в качестве меры пресечения по экономическим преступлениям залогов. Задававший вопрос Путину интересовался: зачем сажать людей под арест, если они никуда не убегают, если речь идет об экономических преступлениях?
"От нас не убежишь, у нас длинные руки, - пошутил Путин. - Но убегают. Вы знаете об этом. И отсиживаются где-то за бугром. Но действительно нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических преступлений. Можно ли использовать в качестве меры пресечения залог? Можно и даже нужно. Наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде. Но полностью исключать арест тоже нельзя. Потому что если богатый человек будет бесконечно откупаться, значит, люди скажут нам: раз он богатый, значит, ему все можно? Во всем должна быть мера. И такой способ обеспечения деятельности правосудия, конечно, должен использоваться".
В целом же Путин подчеркнул, аресты не должны применяться постоянно - продлеваться и продлеваться.
"Бесконечное содержание под стражей - это проблема, самая главная. Я уже просил вынести предложения по срокам. Прошу, чтобы до конца ноября - начала декабря Генпрокуратура и Верховный суд сделали свои предложения", - резюмировал президент.

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