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"От нас - один залп, ну а Прибалтика пусть стирает носки солдатам США": Эксперт о мгновенной реакции Шойгу

18 октября 2019, 07:24  •  411 • В мире
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис призвал разместить в Прибалтике три усиленных батальона НАТО, причём именно американских. Как отметил первый заместитель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, прибалты, по сути, сделали свой выбор: хотят стирать носки и мыть туалеты солдатам США - пусть. В случае угрозы нашей стране Россия будет реагировать мгновенно, указал он.
Литовский министр Раймундас Кароблис выступил за то, чтобы в прибалтийских странах появились батальоны НАТО. По его мнению, поскольку США - мощный союзник, то на территориях республик должны быть именно американские военные.
Это мнение прокомментировал депутат Александр Шерин. Первый замглавы думского комитета по обороне указал, что Прибалтика сама же и создаёт себе проблемы.
Он подчеркнул, что уже давно стало понятно, что "в прибалтийских государствах установлены марионеточные режимы, управляемые Вашингтоном, и руководители этих стран озвучивают то, что говорят им из-за океана". Потому именно такие министры, как представитель Литвы, и используются Вашингтоном в своих целях.
В случае угрозы нашей стране, подчеркнул Шерин, Россия будет реагировать мгновенно.
По его словам, у ведомства, возглавляемого Шойгу, есть для этого все возможные варианты.
"Пусть Прибалтика обслуживает американских солдат, готовит им, стирает их носки, моет их туалеты, а нам все равно, сколько их там будет. Потому что при нынешних возможностях ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу, при современных технологиях и системах вооружения нашей армии можно уничтожить полностью квадрат в 64 гектара всего лишь одним залпом реактивной артиллерии. И будет без разницы - сто солдат в этом квадрате или тысяча", - цитирует его слова "Инфорусс".

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