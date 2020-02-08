"От Мишустина будут ждать проколов": Кремлёвский журналист рассказал о тайных надеждах либералов

Специальный корреспондент газеты "Комсомольская правда", журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов объяснил, чего будут ждать от нового правительства либералы, которые уже попытались неумело напасть на Мишустина.

В частности, в таком уже засветился оппозиционер Алексей Навальный. Вместо паники и нелепых объяснений на очередные "наезды" Навального и в целом ФБК премьер-министр России Михаил Мишустин "элегантно" и "изящно", как выразился журналист Александр Коц, окунул их всех "головой в унитаз по очереди".

Он, в частности, раскрыл сведения о своём бизнес-опыте и своих доходах, дав понять, что скрывать ему нечего - он настроен на продуктивную и прозрачную работу на благо России. То, что чиновники стараются не афишировать, Мишустин открыл. Скрывать, действительно, нечего: опыт успешного бизнесмена и специалиста в сельском хозяйстве для многих может стать хорошим примером.

Дмитрий Смирнов в разговоре с Царьградом предположил, что в дальнейшем предпримет ушлая оппозиция. По его мнению, она будет ждать прокола нового кабмина.

"Всё зависит от того, какие результаты покажет правительство в ближайшей перспективе, месяц, два, полгода, из этого будет исходить, наверное. Сейчас если с бэкграундом Мишустина разобрались и обвинять его больше не в чем, то будут ждать каких-то проколов правительства. Но в данном случае Мишустин - опытный человек. Ведь был уже пример, когда он сразу же поправил своих новых подчинённых, объяснившись публично, что и штрафы поднимать не будут, и поднимать их не стоит, пока зарплаты не вырастут, даже нечего думать этим заниматься, и о том, что не так поняли про различные нововведения. То есть он очень аккуратно действует. Я даже не знаю, к чему тут смогут придраться. Видимо, будут ждать каких-то проколов либо его, либо нового правительства", - допустил Смирнов.