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"От Мишустина будут ждать проколов": Кремлёвский журналист рассказал о тайных надеждах либералов

08 февраля 2020, 15:24  •  48 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов объяснил, на что будут уповать либералы, которым поперёк горла встало назначение нового премьера. В таких устремлениях уже засветился оппозиционер Алексей Навальный. Которого, впрочем, уже "умыли": ранее Михаил Мишустин раскрыл сведения о своём бизнес-опыте и своих доходах, дав понять, что скрывать ему нечего - он настроен на продуктивную и прозрачную работу на благо России.
Специальный корреспондент газеты "Комсомольская правда", журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов объяснил, чего будут ждать от нового правительства либералы, которые уже попытались неумело напасть на Мишустина.
В частности, в таком уже засветился оппозиционер Алексей Навальный. Вместо паники и нелепых объяснений на очередные "наезды" Навального и в целом ФБК премьер-министр России Михаил Мишустин "элегантно" и "изящно", как выразился журналист Александр Коц, окунул их всех "головой в унитаз по очереди".
Он, в частности, раскрыл сведения о своём бизнес-опыте и своих доходах, дав понять, что скрывать ему нечего - он настроен на продуктивную и прозрачную работу на благо России. То, что чиновники стараются не афишировать, Мишустин открыл. Скрывать, действительно, нечего: опыт успешного бизнесмена и специалиста в сельском хозяйстве для многих может стать хорошим примером.
Дмитрий Смирнов в разговоре с Царьградом предположил, что в дальнейшем предпримет ушлая оппозиция. По его мнению, она будет ждать прокола нового кабмина.
"Всё зависит от того, какие результаты покажет правительство в ближайшей перспективе, месяц, два, полгода, из этого будет исходить, наверное. Сейчас если с бэкграундом Мишустина разобрались и обвинять его больше не в чем, то будут ждать каких-то проколов правительства. Но в данном случае Мишустин - опытный человек. Ведь был уже пример, когда он сразу же поправил своих новых подчинённых, объяснившись публично, что и штрафы поднимать не будут, и поднимать их не стоит, пока зарплаты не вырастут, даже нечего думать этим заниматься, и о том, что не так поняли про различные нововведения. То есть он очень аккуратно действует. Я даже не знаю, к чему тут смогут придраться. Видимо, будут ждать каких-то проколов либо его, либо нового правительства", - допустил Смирнов.

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