"От Лиссабона до Владивостока": Макрон помечтал о европейской России после встречи с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что верит в европейское будущее России.

Напомним, что переговоры глав государств прошли накануне во Франции. Отмечается, что встреча длилась почти четыре часа.

"Я убежден, что будущее России полностью европейское, - написал после переговоров с Путиным Макрон в своем Twitter. - Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока".

Макрон также рассказал, что обсуждал с Путиным и природные стихии, такие как лесные пожары, например. Вообще, затрагивая тему экологии, он отметил, что две страны совместно ведут работу, направленную на борьбу с изменением климата.

"Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата, - отметил Макрон. - Я рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест".

На встрече поговорили и про политику. Обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Главное, говорит французский лидер, что стороны смотрят в одном направлении, например, всем важно, чтобы в САР было соблюдено соглашение о прекращении огня (речь о провинции Идлиб), достигнутое на встрече в Сочи.