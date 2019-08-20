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"От Лиссабона до Владивостока": Макрон помечтал о европейской России после встречи с Путиным
20 августа 2019, 09:39 • 111 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России. Об этом он написал в своем Twitter. По его мнению, будущее России полностью связано с Европой. Он отметил, что верит в Европу "от Лиссабона до Владивостока".
Французский президент Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что верит в европейское будущее России.
Напомним, что переговоры глав государств прошли накануне во Франции. Отмечается, что встреча длилась почти четыре часа.
"Я убежден, что будущее России полностью европейское, - написал после переговоров с Путиным Макрон в своем Twitter. - Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока".
Макрон также рассказал, что обсуждал с Путиным и природные стихии, такие как лесные пожары, например. Вообще, затрагивая тему экологии, он отметил, что две страны совместно ведут работу, направленную на борьбу с изменением климата.
"Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата, - отметил Макрон. - Я рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест".
На встрече поговорили и про политику. Обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Главное, говорит французский лидер, что стороны смотрят в одном направлении, например, всем важно, чтобы в САР было соблюдено соглашение о прекращении огня (речь о провинции Идлиб), достигнутое на встрече в Сочи.
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