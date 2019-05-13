"От личности не зависит": Аксёнов рассказал, почему Зеленский устроит новую провокацию в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал не питать особых иллюзий по поводу изменения отношения официального Киева к полуострову с приходом к власти Владимира Зеленского.

В интервью газете "Известия" Аксёнов отметил, что итоги украинских президентских выборов чётко показали: ритуальные заклинания украинских политиков о "возвращении Крыма" не работают, а для украинских граждан эта тема не относится к первостепенным.

Вместе с тем, напомнил глава республики, "участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами", а внешняя политика Украины определяется не в Киеве.

В связи с этим, полагает он, следует ожидать от правления Зеленского в том числе новых провокаций в Керченском проливе — поскольку это "часть долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряженности в этом регионе", и от личности президента вопрос не зависит.