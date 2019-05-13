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"От личности не зависит": Аксёнов рассказал, почему Зеленский устроит новую провокацию в Крыму

13 мая 2019, 09:39  •  92 • Политика
Глава республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, почему от нового президента Украины Владимира Зеленского следует ждать очередной провокации. По его мнению, отношение Киева к полуострову не зависит от личности главы государства - ставки гораздо выше.
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал не питать особых иллюзий по поводу изменения отношения официального Киева к полуострову с приходом к власти Владимира Зеленского.
В интервью газете "Известия" Аксёнов отметил, что итоги украинских президентских выборов чётко показали: ритуальные заклинания украинских политиков о "возвращении Крыма" не работают, а для украинских граждан эта тема не относится к первостепенным.
Вместе с тем, напомнил глава республики, "участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами", а внешняя политика Украины определяется не в Киеве.
В связи с этим, полагает он, следует ожидать от правления Зеленского в том числе новых провокаций в Керченском проливе — поскольку это "часть долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряженности в этом регионе", и от личности президента вопрос не зависит.

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