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"От Харрис не требуется оригинальности": Пушков высказал всё, что думает, о протеже Байдена

12 августа 2020, 12:25  •  95 • Политика
Сенатор Алексей Пушков высказал всё, что думает, о протеже Байдена - Камале Харрис. Именно её кандидат в президенты США подобрал на пост вице-президента. "От Харрис не требуется оригинальности", - считает российский политик.
Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в вице-президенты "бесстрашного борца за "маленького человека" сенатора от Калифорнии 55-летнюю Камалу Харрис. Алексей Пушков считает, что эта женщина не отличается оригинальными взглядами.
Он напомнил, что она представляет основное направление американских демократов, то есть намеревается строить внешнюю политику страны на "наследии Обамы". Политик пояснил: речь о жёсткой антироссийской линии и сохранении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который был подписан между США и Россией ещё при Обаме. Кроме того, Харрис поддерживает подписанную в тот же период ядерную сделку с Ираном.
"Впрочем, от Харрис и не требуется оригинальности", - считает сенатор.
По словам Пушкова, Байден выбрал её совершенно по иным причинам. Во-первых, у неё индийские и афроамериканские корни.
"Сейчас этнический фактор - принадлежность к меньшинствам - становится ключевым для американской политики", - подчеркнул российский политик в Telegram.
Во-вторых, Харрис является в сенате представителем самого густонаселённого американского штата. В Калифорнии проживает примерно 40 миллионов человек.
Скриншот: Telegram/@alexey_pushkov

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