Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит ...
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разо...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / Политика

"От Калининграда до Камчатки": Шойгу призвал дать мощный отпор антирусским провокаторам

27 августа 2021, 13:55  •  112 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу призвал дать мощный отпор антирусским провокаторам, которые ведут "глубокую работу" против нашего народа и страны. По его словам, подрывная работа ведётся "От Калининграда до Камчатки".
Сергей Шойгу отметил, что центры антирусской пропаганды создаются вдоль границ, именно поэтому нашей стране необходимо выстроить надёжную систему защиты.
"Прежде всего это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны", - цитирует его выступление на форуме "Армия-2021" "РИА Новости".
По словам Шойгу, "постепенно, шаг за шагом" против России "ведётся глубокая работа - от Калининграда до Камчатки".
Глава военного ведомства добавил, что вдоль границ страны выстраивают центры антирусской пропаганды: "Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки".
В связи с этим Сергей Шойгу призвал выстроить систему защиты против этого. Он выразил уверенность в том, что, сплотившись, Россия сможет защититься от ненавистников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





112
Источник
Похожие новости
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать"
27 августа 2021, 08:25
МИД Украины снова публично оконфузился с самолётом в Кабуле. На этот раз с русским
27 августа 2021, 04:45
Финский политолог: Запад перестал считать Украину своей колонией
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в то...
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предуп...
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
23 августа 2021, 22:50
"Мне было стыдно": Киевлянка напомнила Зеленскому об этикете после его встречи с Меркель
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
21 августа 2021, 00:15
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.