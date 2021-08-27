"От Калининграда до Камчатки": Шойгу призвал дать мощный отпор антирусским провокаторам

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал дать мощный отпор антирусским провокаторам, которые ведут "глубокую работу" против нашего народа и страны. По его словам, подрывная работа ведётся "От Калининграда до Камчатки".

Сергей Шойгу отметил, что центры антирусской пропаганды создаются вдоль границ, именно поэтому нашей стране необходимо выстроить надёжную систему защиты.

"Прежде всего это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны", - цитирует его выступление на форуме "Армия-2021" "РИА Новости".

По словам Шойгу, "постепенно, шаг за шагом" против России "ведётся глубокая работа - от Калининграда до Камчатки".

Глава военного ведомства добавил, что вдоль границ страны выстраивают центры антирусской пропаганды: "Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки".

В связи с этим Сергей Шойгу призвал выстроить систему защиты против этого. Он выразил уверенность в том, что, сплотившись, Россия сможет защититься от ненавистников.