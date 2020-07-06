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"От их флота мало что останется": Рожин спустил на землю воинственного контр-адмирала из Украины

06 июля 2020, 17:00  •  71 • Политика
Военный эксперт Борис Рожин спустил на землю воинственного контр-адмирала из Украины, который ранее заявил о подготовке к войне с Россией. Он заметил, что реальность не в пользу Киева и что от украинского флота "мало что останется" в случае настоящего столкновения с РФ.
Военный эксперт Борис Рожин в комментарии для Nation News высказался по поводу заявления украинского военачальника о подготовке к войне с Россией.
Командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа ранее сообщил, что флот страны в настоящее время готовится к широкомасштабному военному противостоянию с РФ, передавала местная газета "Думская".
Однако реальность не в пользу Киева, поскольку ВМС Украины не имеют необходимых ресурсов даже для того, чтобы хоть сколько-то продержаться в схватке с российскими силами, заметил Рожин.
Что-то запустить в сторону России он может, но в силу соотношения мощи после украинского флота мало что останется, - подчеркнул он.
Военный эксперт выразил мнение, что данные высказывания были сделаны лишь для пропаганды и пиара. Он заметил, что такие же громкие заявления можно было услышать из Киева во время правления экс-президента Украины Петра Порошенко.

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