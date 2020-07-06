"От их флота мало что останется": Рожин спустил на землю воинственного контр-адмирала из Украины

Военный эксперт Борис Рожин в комментарии для Nation News высказался по поводу заявления украинского военачальника о подготовке к войне с Россией.

Командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа ранее сообщил, что флот страны в настоящее время готовится к широкомасштабному военному противостоянию с РФ, передавала местная газета "Думская".

Однако реальность не в пользу Киева, поскольку ВМС Украины не имеют необходимых ресурсов даже для того, чтобы хоть сколько-то продержаться в схватке с российскими силами, заметил Рожин.

Что-то запустить в сторону России он может, но в силу соотношения мощи после украинского флота мало что останется, - подчеркнул он.

Военный эксперт выразил мнение, что данные высказывания были сделаны лишь для пропаганды и пиара. Он заметил, что такие же громкие заявления можно было услышать из Киева во время правления экс-президента Украины Петра Порошенко.