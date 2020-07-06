|
"От их флота мало что останется": Рожин спустил на землю воинственного контр-адмирала из Украины
06 июля 2020, 17:00 • 71 • Политика
Военный эксперт Борис Рожин спустил на землю воинственного контр-адмирала из Украины, который ранее заявил о подготовке к войне с Россией. Он заметил, что реальность не в пользу Киева и что от украинского флота "мало что останется" в случае настоящего столкновения с РФ.
Военный эксперт Борис Рожин в комментарии для Nation News высказался по поводу заявления украинского военачальника о подготовке к войне с Россией.
Командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа ранее сообщил, что флот страны в настоящее время готовится к широкомасштабному военному противостоянию с РФ, передавала местная газета "Думская".
Однако реальность не в пользу Киева, поскольку ВМС Украины не имеют необходимых ресурсов даже для того, чтобы хоть сколько-то продержаться в схватке с российскими силами, заметил Рожин.
Военный эксперт выразил мнение, что данные высказывания были сделаны лишь для пропаганды и пиара. Он заметил, что такие же громкие заявления можно было услышать из Киева во время правления экс-президента Украины Петра Порошенко.
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июля 2020, 01:00
|
01 июля 2020, 02:00
|
01 июля 2020, 06:00
|
03 июля 2020, 00:00
|
29 июня 2020, 18:00
|
03 июля 2020, 08:00
|
06 июля 2020, 00:00