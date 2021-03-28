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"От двух до трёх лет тюрьмы": В Госдуме предложили варианты наказания за оскорбление президента
28 марта 2021, 15:50 • 38 • Политика
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ужесточить законодательство России в вопросе наказания за оскорбление главы государства. По словам депутата, в других странах за аналогичные преступления наказание значительно суровее.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента России вплоть до тюремного заключения.
По словам депутата, законодательство России "должно гораздо жёстче защищать главу государства".
Так депутат Госдумы отреагировал на провокационные заявления президента США Джозефа Байдена. Президент России в ответ пожелал американскому лидеру здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
Ранее Царьград сообщал, что в Европе Байден за оскорбление лидера страны мог бы получить серьёзное наказание. Журналистка Анастасия Попова выяснила, что за оскорбление национального лидера, например, в Испании можно получить от полугода до двух лет тюрьмы. В Польше, Португалии и Бельгии - до трёх лет тюрьмы, в Дании и Исландии - до четырёх, в Германии - до пяти, в Швеции и Италии - до шести лет. В Италии и Португалии наказание ужесточается, если оскорбление нанесено через СМИ.
СКРИНШОТ: TELEGRAM/АНАСТАСИЯ ПОПОВА
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