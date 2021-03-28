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"От двух до трёх лет тюрьмы": В Госдуме предложили варианты наказания за оскорбление президента

28 марта 2021, 15:50  •  38 • Политика
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ужесточить законодательство России в вопросе наказания за оскорбление главы государства. По словам депутата, в других странах за аналогичные преступления наказание значительно суровее.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента России вплоть до тюремного заключения.
Что касается оскорблений президента, я поднял определённые данные. Нам есть к чему стремиться: Бельгия- от двух до трёх лет тюрьмы, Дания - от трёх до чытырёх, Германия - от трёх месяцев до пяти лет", - рассказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
По словам депутата, законодательство России "должно гораздо жёстче защищать главу государства".
Так депутат Госдумы отреагировал на провокационные заявления президента США Джозефа Байдена. Президент России в ответ пожелал американскому лидеру здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
Ранее Царьград сообщал, что в Европе Байден за оскорбление лидера страны мог бы получить серьёзное наказание. Журналистка Анастасия Попова выяснила, что за оскорбление национального лидера, например, в Испании можно получить от полугода до двух лет тюрьмы. В Польше, Португалии и Бельгии - до трёх лет тюрьмы, в Дании и Исландии - до четырёх, в Германии - до пяти, в Швеции и Италии - до шести лет. В Италии и Португалии наказание ужесточается, если оскорбление нанесено через СМИ.
СКРИНШОТ: TELEGRAM/АНАСТАСИЯ ПОПОВА

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