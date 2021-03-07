"От двух до четырёх суток": Польский генерал расписал "план" войны с НАТО за Калининград

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак расписал, по его мнению, вероятный план войны России с НАТО за Калининград. "От двух до четырёх суток", - отметил он.

В статье для издания Defence 24 генерал предложил один из сценариев в случае боевых действий в Калининградской области. По его словам, этот регион имеет стратегическое значение для России. Он отметил, что это своеобразные ворота, ведущие в Балтийское море и на Польскую низменность, именно там проходит путь в Центральную и Западную Европу.

Скшипчак обратил внимание на то, что в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). В случае военных действий они должны будут обеспечить обретение перевеса в Балтийском регионе на море и в воздухе. При этом из-за появления в Прибалтике войск НАТО эти боевые единицы КОР могут использовать с другой целью - например, для блокирования переброски натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии, а также для поддержки российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей.

При этом он подчеркнул, что концепция укрепления стран Балтии в случае войны и переброски в их район значительных сил НАТО не совсем верна в связи с тем, что "российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырёх суток".

Напомним, в США ранее рассказали о вероятной "чудесной атаке" на Россию: "Пять ударов, ха-ха, Калининград наш". Тем не менее спланированная модель нападения показала противоположный результат в ходе военных учений Польши "Зима-2020": "Русские на пятые сутки… вышли к Варшаве".

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