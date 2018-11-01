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"От бренда ИГ пора отказаться": Эксперт оценил новые цели террористов

01 ноября 2018, 18:24  •  62 • В мире
В ближайшем будущем сотни боевиков вернутся в Иорданию.
Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев отметил, что не нужно быть высококлассным аналитиком, чтобы понять, что именно Иордания станет следующей жертвой запрещенной в России террористической организации "ИГ". О том, что эту страну ждет такая судьба в ближайшем будущем, написало издание The National Interest.
И в Ливане, и в Иране, как и на севере Африканского континента, хватает своих проблем. В то же время именно Иордания находится на третьем месте по числу иностранных боевиков в ИГ*. После неминуемого поражения террористов в Сирии и Ираке именно иорданцы, вернувшись в свою страну, получат новые цели и задачи, считает эксперт.
При этом совсем не факт, что власти Иордании будут смотреть на это сквозь пальцы, позволяя боевикам там обосноваться. «На мой взгляд, кураторам ИГ проще отказаться от бренда и направить людей на новые цели и задачи», — сказал эксперт в интервью Nation-news.ru
ИГ – террористическая организация, запрещенная на территории России

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