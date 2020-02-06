|
"От безысходности": Украинцы признались в закупках русского металла для американских ракет
06 февраля 2020, 14:39 • 137 • Политика
Украинский ракетный завод закупал алюминий в России "от безысходности". Предприятие "Южмаш" покаялось в изготовлении американских ракет из русского металла.
Украинское предприятие "Южмаш" призналось, что закупало в России алюминий для производства топливных баков для американских ракет Antares. Информация появилась на официальном сайте ракетного завода.
После того как сведения о закупках металла в России попали в СМИ, украинскому предприятию пришлось сделать официальное заявление. На заводе подтвердили, что вся информация соответствует действительности. При этом в "Южмаше" заявили, что на закупку алюминия в России пришлось пойти "от безысходности".
Отвечая на вопрос, почему не был использован украинский алюминий, пресс-служба предприятия подчеркнула, что качество и надёжность металла прописаны в рабочей документации на комплектующие ракеты, а значит, не могут быть изменена заводом. На заводе добавляют, что замена российского металла возможна, но это требует проведения большого объёма дополнительных работ и немалых затрат.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2020, 00:54
|
31 января 2020, 02:39
|
30 января 2020, 19:54
|
01 февраля 2020, 14:24
|
03 февраля 2020, 21:39
|
31 января 2020, 09:09
|
31 января 2020, 09:09