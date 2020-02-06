"От безысходности": Украинцы признались в закупках русского металла для американских ракет

Украинское предприятие "Южмаш" призналось, что закупало в России алюминий для производства топливных баков для американских ракет Antares. Информация появилась на официальном сайте ракетного завода.

После того как сведения о закупках металла в России попали в СМИ, украинскому предприятию пришлось сделать официальное заявление. На заводе подтвердили, что вся информация соответствует действительности. При этом в "Южмаше" заявили, что на закупку алюминия в России пришлось пойти "от безысходности".

Отвечая на вопрос, почему не был использован украинский алюминий, пресс-служба предприятия подчеркнула, что качество и надёжность металла прописаны в рабочей документации на комплектующие ракеты, а значит, не могут быть изменена заводом. На заводе добавляют, что замена российского металла возможна, но это требует проведения большого объёма дополнительных работ и немалых затрат.