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"От безысходности": Украинцы признались в закупках русского металла для американских ракет

06 февраля 2020, 14:39  •  137 • Политика
Украинский ракетный завод закупал алюминий в России "от безысходности". Предприятие "Южмаш" покаялось в изготовлении американских ракет из русского металла.
Украинское предприятие "Южмаш" призналось, что закупало в России алюминий для производства топливных баков для американских ракет Antares. Информация появилась на официальном сайте ракетного завода.
После того как сведения о закупках металла в России попали в СМИ, украинскому предприятию пришлось сделать официальное заявление. На заводе подтвердили, что вся информация соответствует действительности. При этом в "Южмаше" заявили, что на закупку алюминия в России пришлось пойти "от безысходности".
Отвечая на вопрос, почему не был использован украинский алюминий, пресс-служба предприятия подчеркнула, что качество и надёжность металла прописаны в рабочей документации на комплектующие ракеты, а значит, не могут быть изменена заводом. На заводе добавляют, что замена российского металла возможна, но это требует проведения большого объёма дополнительных работ и немалых затрат.
"Приходится скрепя сердце покупать. Ну а так с Россией не сотрудничают. Да", - комментирует Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

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