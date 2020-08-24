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"Освобождён от должности": Лукашенко уволил переметнувшегося посла Белоруссии
24 августа 2020, 20:35 • 137 • Политика
Лещеня освобождён от должности посла Беларуси в Словакии. Дипломат одним из первых поддержал антиправительственные протесты в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике Игоря Лещеню. Последний выступил в поддержку протестующих в Минске.
В субботу, 15 августа, посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня публично заявил о своей солидарности с участниками антиправительственных протестов. Также посол осудил действия белорусских властей по разгону демонстрантов. А спустя три дня подал заявление об отставке.
Напомним также, что посольство Белоруссии в Стокгольме также вышло из подчинения и вывесило вместо государственного флага страны красно-белое знамя белорусских националистов, которое подхватили оппозиционеры.
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