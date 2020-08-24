"Освобождён от должности": Лукашенко уволил переметнувшегося посла Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике Игоря Лещеню. Последний выступил в поддержку протестующих в Минске.

В субботу, 15 августа, посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня публично заявил о своей солидарности с участниками антиправительственных протестов. Также посол осудил действия белорусских властей по разгону демонстрантов. А спустя три дня подал заявление об отставке.

"Игорь Лещеня освобождён от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике", - сообщает белорусское информагентство (БелТА) со ссылкой на указ президента.

Напомним также, что посольство Белоруссии в Стокгольме также вышло из подчинения и вывесило вместо государственного флага страны красно-белое знамя белорусских националистов, которое подхватили оппозиционеры.