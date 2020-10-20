"Осуждаем в самых сильных выражениях": Лондон обвинил Россию в срыве и без того сорванной Олимпиады

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что российские спецслужбы якобы совершили кибератаку в попытке сорвать проведение Олимпийских игр в Токио. Ведомство утверждает, что это произошло до того, как Олимпиаду перенесли на 2021 год из-за COVID.

"Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Великобритания продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки", - отметил министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб.

Отметим, что британцы уже не первый раз выдвигают подобные обвинения, направленные против России. Ранее они обвиняли русских в Brexit, в утечке документов перед выборами, в отравлении Скрипалей в Солсбери... Ни одно из них доказано не было. Формулировки вроде highly likely ("велика вероятность") оказалось достаточно, чтобы начать принимать "ответные меры".