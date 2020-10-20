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"Осуждаем в самых сильных выражениях": Лондон обвинил Россию в срыве и без того сорванной Олимпиады

20 октября 2020, 07:30  •  171 • Политика
Лондон обвинил Россию в попытке срыва Олимпиады в Токио, которая и так была сорвана из-за пандемии коронавируса. Британцы подчеркнули: "Осуждаем в самых сильных выражениях".
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что российские спецслужбы якобы совершили кибератаку в попытке сорвать проведение Олимпийских игр в Токио. Ведомство утверждает, что это произошло до того, как Олимпиаду перенесли на 2021 год из-за COVID.
"Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Великобритания продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки", - отметил министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб.
Отметим, что британцы уже не первый раз выдвигают подобные обвинения, направленные против России. Ранее они обвиняли русских в Brexit, в утечке документов перед выборами, в отравлении Скрипалей в Солсбери... Ни одно из них доказано не было. Формулировки вроде highly likely ("велика вероятность") оказалось достаточно, чтобы начать принимать "ответные меры".

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