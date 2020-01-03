"Осудить раз и навсегда": Польшу и Израиль забеспокоила бандеризация Украины

В Израиле и Польше выразили беспокойство в связи с бандеризацией Украины. Польский посол Бартош Цихоцкий и изральский дипломат Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведённое 1 января в украинских городах, а также чествования других нацистских коллаборантов. Об этом говорится на сайте посольства Польши на Украине.

Поводом для совместного заявления также стал баннер с изображением Степана Бандеры, который 1 января 2020 года разместили на здании Киевской городской государственной администрации. Вдобавок к этому Львовский областной совет выделил госсредства на памятные мероприятия в честь нацистского коллаборанта Андрея Мельника и ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы, а также его сына Юрия Липы, который создал расистскую теорию украинской расы.

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины... до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - гласит заявление послов Польши и Израиля на Украине.

В диппредставительствах выразили надежду, что украинские органы власти "присоединятся к диалогу с целью поиска правды".

Напомним, что чествование предателей и нацистских коллаборантов стало официальной политикой Украины сразу после госпереворота 2014 года. В стране выпускают почтовые марки с украинскими офицерами СС, а ветеранов украинского нацистского батальона чествуют как национальных героев. При этом Запад всеми силами старается этого не замечать.