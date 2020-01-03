Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МИД РФ прокомментировали гибель иранского генерала Сулеймани в результате удар...
Виноваты низкие зарплаты и пенсии: Миллиардер Агаларов дал советы по увеличению ...
В осколках ACUM и ДПМ намекнули на возможное объединение в новом году
Посольство Украины в бешенстве: Британский журнал призвал посетить российский Кр...
Главная / Политика

"Осудить раз и навсегда": Польшу и Израиль забеспокоила бандеризация Украины

03 января 2020, 14:39  •  111 • Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине, а также чествования других нацистских коллаборантов. "Мы заметили, что представители власти разных уровней Украины до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - гласит совместное заявление.
В Израиле и Польше выразили беспокойство в связи с бандеризацией Украины. Польский посол Бартош Цихоцкий и изральский дипломат Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведённое 1 января в украинских городах, а также чествования других нацистских коллаборантов. Об этом говорится на сайте посольства Польши на Украине.
Поводом для совместного заявления также стал баннер с изображением Степана Бандеры, который 1 января 2020 года разместили на здании Киевской городской государственной администрации. Вдобавок к этому Львовский областной совет выделил госсредства на памятные мероприятия в честь нацистского коллаборанта Андрея Мельника и ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы, а также его сына Юрия Липы, который создал расистскую теорию украинской расы.
"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины... до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - гласит заявление послов Польши и Израиля на Украине.
В диппредставительствах выразили надежду, что украинские органы власти "присоединятся к диалогу с целью поиска правды".
Напомним, что чествование предателей и нацистских коллаборантов стало официальной политикой Украины сразу после госпереворота 2014 года. В стране выпускают почтовые марки с украинскими офицерами СС, а ветеранов украинского нацистского батальона чествуют как национальных героев. При этом Запад всеми силами старается этого не замечать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
02 января 2020, 22:24
Путин - самый влиятельный, а Зеленский получил шанс: К финалу 2019-го Россия снова стала гарантом мира - Малофеев
03 января 2020, 04:54
Герои-прототипы президента России - 2024: Политолог объяснил, каким хотят видеть главу государства
03 января 2020, 11:24
Перепалка в высших эшелонах: "Нафтогаз Украины" язвительно ответил Порошенко на критику контракта с Россией
03 января 2020, 04:54
В Госдуме ответили на заявление о территориальных претензиях Эстонии к России
02 января 2020, 22:24
"Вырваны из контекста": Главный раввин Польши решил защитить "антисемитскую свинью и сволочь"
02 января 2020, 22:24
"Чем жёстче будет позиция США…": Ким Чен Ын пообещал миру новое оружие
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2019, 18:39
«Никому не позволим читать нам нотации»: посол России разъяснил МИД Польши позицию Москвы по Второй мировой
02 января 2020, 09:24
"Это было странно": Популярная модель взяла кольцо за 20 млн рублей, отказав избраннику
30 декабря 2019, 09:39
«Это был страшный сон»: жизнь семьи Перчиковых после медийного скандала и травли в сети
28 декабря 2019, 04:28
Рогули взволновались. Что-то пошло не так
31 декабря 2019, 16:39
Переданные Донбассу бойцы Беркута: На Майдане убивали наших товарищей, но нам был отдан приказ - терпеть
29 декабря 2019, 14:24
"Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним": Сатановский без обиняков поставил Чехию на место
27 декабря 2019, 23:24
"Наступать Вашингтону на ноги, чтобы было очень больно": Коротченко предложил свой ответ на санкции США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.