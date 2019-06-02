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"Осудить нельзя промолчать": Захарова предложила Киеву расставить знаки препинания после сноса бюста Жукова

02 июня 2019, 20:39  •  31 • В мире
Серьёзным вызовом для новых украинских властей назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова снос бюста маршала Жукова в Харькове, а также внесение в списки "Миротворца" российского журналиста Владимира Познера. "Осудить нельзя промолчать", - добавила дипломат, предложив Киеву самому расставить в предложении знаки препинания.
В воскресенье в Харькове националисты снесли бюст маршала Георгия Жукова под предлогом "исполнения закона о "декоммунизации". В этот же день за "сознательное нарушение границы Украины" в реестр сайта "Миротворец был включён журналист Владимир Познер.
"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Напомним, в сносе бюста маршала Георгия Жукова принимали участие активисты нескольких националистических и радикальных украинских организаций, среди них были и представители запрещённого в России "Правого сектора".
Сначала они организовали "коридор позора" делегатам съезда партии "Доверяй делам", проходившего во Дворце спорта. Затем их внимание переключилось на бюст советского маршала, стоявший неподалёку. Полицейские попытались помешать акту вандализма, однако безуспешно. На место, где стоял бюст Жукова, активисты установили флаг Украины.

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