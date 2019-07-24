"Осудили Блэра и Буша": Пользователи назвали причину непринятия Малайзии в "уютный трибунал" по МН17

Журналистское расследование "МН17 - призыв к справедливости" опубликовано на официальном канале Bonanza Media. Фильм посвящён пятилетию со дня крушения малайзийского "Боинга" на территории Украины.

В числе прочих затронут вопрос, почему представителей Малайзии не допустили в международную группу, которая занималась следствием по этому делу. Больше всех препятствовали этому США, Австралия и Голландия, отметил опрошенный в рамках фильма малайзийский премьер Махатхир Мохамад.

А глава малайзийской следственной группы Мохамад Сакри в фильме рассказал, что военные его страны не отдали ни ФБР, ни украинской стороне чёрные ящики с места крушения самолёта. Также одним из экспертов выдвигается версия, что трагедия с МН17 должна была использоваться НАТО как предлог для вторжения в Донбасс и Крым, но этим планам помешало сопротивление некоторых стран.

Фильм вызвал большой интерес у зрителей всего мира - в комментариях к нему полный интернационал.

"Напомню: Малайзия осудила Блэра и Буша за военные преступления, поэтому их не приняли в уютном трибунале", - написал пользователь Mishko S. Речь идёт о событиях 2011 года, когда символический "Трибунал по военным преступлениям" в столице Малайзии Куала-Лумпуре осудил Джорджа Буша-младшего и Тони Блэра, признав их виновными в "преступлениях против мира". Под этим имелось в виду вторжение в Ирак в 2003 году.

"Да, я верю, что Малайзия говорит правду, поэтому они стараются не дать Малайзии раскрыть своё преступление по этому делу", - солидарен Godtrix Wong.

"Я знала, что всё официальное расследование является ложным и основано на повестке дня, поскольку данные российских радаров не были приняты в качестве доказательств", - пишет Marisa Aguilera.

"В любом случае, малайзийцы - смелая нация, потому что они осмеливаются открыто говорить о том, что у них на уме, и им всё равно, что другие об этом думают. Это исключительно редко в наши дни. Уважение", - написал комментатор Иван Дмитриев.

"Мне жаль семьи жертв, которые смотрят этот документальный фильм. Позор правительству и, насколько мне известно, очень слабому голландскому правительству. Я всё ещё вижу, как премьер-министр Рутте говорит по телевизору, что добраться до места крушения невозможно. Затем он заявил, что не оставит камня на камне, чтобы привлечь виновных к ответственности. Ух-ты, посмотри, как далеко мы зашли. Имена русских парней, что якобы приложили руку к запуску ракеты по MH17. Что за чушь. Если бы была выпущена ракета "Бук", свидетели увидели бы след, оставленный ракетой, и было бы более чем достаточно времени, чтобы сфотографировать его", - считает Michel Landsbergen.

"5 лет лжи со стороны МСМ и западных правительств развенчаны за полчаса", - восхищается GuyCybershy.