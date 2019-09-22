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"Остудите горячие головы милитаристов": Шойгу назвал войну Украины с Россией "сумасшествием"

22 сентября 2019, 20:24  •  98 • Политика
Министр обороны России на призывы некоторых экстремистов на Украине к российско-украинской войне заявил, что о такой опасности он "даже думать не хочет". По его словам, подобный сценарий – это настоящее "сумасшествие", поэтому милитаристам надо "остудить горячие головы".
Сергей Шойгу выразил надежду в том, что власти и народ Украины смогут найти волю и силы, чтобы "остудить" милитаристские порывы некоторых граждан, призывающих к "подобной глупости и к сумасшедшему сюжету".
"Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать", – заявил Шойгу в интервью "Московскому комсомольцу".
Министр заявил также, что граждан России и Украины объединяет общая история, особенно – память о Великой Отечественной войне. Поэтому он продолжает считать братским украинский народ.
"И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", — отметил Шойгу.
Напомним, серьезный кризис в российско-украинских отношениях наступил после киевского государственного переворота в 2014 году. Вскоре после этого в Крыму прошел референдум, в результате которого жители полуострова почти единогласно высказались за воссоединение с Россией.
Несмотря на собственную волю, открыто выраженную крымчанами, Киев продолжает считать Крым "своей, но временно оккупированной территорией". Кроме того, украинские власти обвиняют Москву в кризисе в Донбассе.

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