"Остудите горячие головы милитаристов": Шойгу назвал войну Украины с Россией "сумасшествием"

Сергей Шойгу выразил надежду в том, что власти и народ Украины смогут найти волю и силы, чтобы "остудить" милитаристские порывы некоторых граждан, призывающих к "подобной глупости и к сумасшедшему сюжету".

"Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать", – заявил Шойгу в интервью "Московскому комсомольцу".

Министр заявил также, что граждан России и Украины объединяет общая история, особенно – память о Великой Отечественной войне. Поэтому он продолжает считать братским украинский народ.

"И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", — отметил Шойгу.

Напомним, серьезный кризис в российско-украинских отношениях наступил после киевского государственного переворота в 2014 году. Вскоре после этого в Крыму прошел референдум, в результате которого жители полуострова почти единогласно высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на собственную волю, открыто выраженную крымчанами, Киев продолжает считать Крым "своей, но временно оккупированной территорией". Кроме того, украинские власти обвиняют Москву в кризисе в Донбассе.