"Острый русский штык" для НАТО: Эксперты оценили "обмен картами" между Россией и США

Эксперты оценили "обмен картами" между Россией и США, указав, что Москва подготовила для НАТО "острый русский штык".

Минобороны России планирует развернуть в Западном военном округе (ЗВО) сразу 20 новых воинских частей и соединений, что связано с угрозой со стороны НАТО. Ситуацию прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в эфире Общественной службы новостей.

"Я хочу, чтобы острый русский штык достаточно серьёзно щекотал жирную задницу Америки", - цитирует его слова издание "ПолитЭксперт".

По мнению Баранца, сейчас НАТО и Москва готовятся к встрече президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, заранее демонстрируя друг другу свои карты.

Как добавил военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин, во время очередной эскалации конфликта на Украине Россия начала максимально поднимать ставки, к чему Вашингтон не был готов. Поэтому противостояние и не перешло в горячую фазу.

Теперь Запад пытается не дать Москве воспользоваться своим преимуществом. Поэтому не стоит ожидать ослабления контроля США за своими партнёрами по НАТО, а России важно поставить красные флажки, за которые заходить нельзя.

Как ранее заявил политолог Наталия Елисеева, США никогда не откажутся от санкционной политики, направленной против России.

Санкции являются удобным инструментом давления, который есть в распоряжении у Вашингтона. Поэтому все заявления американцев о нормализации диалога между странами звучат абсурдно.

"Несмотря на то что США говорят о том, что не стремятся к эскалации отношений с Россией, на самом деле они делают для этого всё", - пояснила эксперт в интервью сайту 360tv.ru.