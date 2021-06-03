Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
Главная / Политика

"Острый русский штык" для НАТО: Эксперты оценили "обмен картами" между Россией и США

03 июня 2021, 00:15  •  39 • Политика
Эксперты оценили "обмен картами" между Россией и США, указав, что Москва подготовила для НАТО "острый русский штык".
Минобороны России планирует развернуть в Западном военном округе (ЗВО) сразу 20 новых воинских частей и соединений, что связано с угрозой со стороны НАТО. Ситуацию прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в эфире Общественной службы новостей.
"Я хочу, чтобы острый русский штык достаточно серьёзно щекотал жирную задницу Америки", - цитирует его слова издание "ПолитЭксперт".
По мнению Баранца, сейчас НАТО и Москва готовятся к встрече президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, заранее демонстрируя друг другу свои карты.
Как добавил военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин, во время очередной эскалации конфликта на Украине Россия начала максимально поднимать ставки, к чему Вашингтон не был готов. Поэтому противостояние и не перешло в горячую фазу.
Теперь Запад пытается не дать Москве воспользоваться своим преимуществом. Поэтому не стоит ожидать ослабления контроля США за своими партнёрами по НАТО, а России важно поставить красные флажки, за которые заходить нельзя.
Как ранее заявил политолог Наталия Елисеева, США никогда не откажутся от санкционной политики, направленной против России.
Санкции являются удобным инструментом давления, который есть в распоряжении у Вашингтона. Поэтому все заявления американцев о нормализации диалога между странами звучат абсурдно.
"Несмотря на то что США говорят о том, что не стремятся к эскалации отношений с Россией, на самом деле они делают для этого всё", - пояснила эксперт в интервью сайту 360tv.ru.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 22:25
Козак рассказал, как Порошенко и Коломойский "содержат Донбасс"
02 июня 2021, 22:25
"Украине скоро нечем будет платить за армию": Зеленский пожаловался США на "Северный поток - 2"
02 июня 2021, 22:25
Россия ждет от Судана разъяснений по пересмотру соглашения о военной базе - МИД
02 июня 2021, 22:25
Россия открыла небо для Lufthansa
02 июня 2021, 22:25
В Кремле развеяли слух об особых условиях для русской делегации на саммите Путина и Байдена
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2021, 00:10
Переговоры Путина и Лукашенко завершились на шестом часу
30 мая 2021, 22:00
Обманувший стариков серый кардинал Минфина оказался богаче министров
31 мая 2021, 01:40
Myśl Polska: сериал под названием «История польской глупости» продолжается
28 мая 2021, 16:50
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
28 мая 2021, 07:40
На Украине в растерянности: решают, к какой «банде» примкнуть
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.