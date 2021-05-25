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"Остроумная шутка" пермского депутата обернулась делом о клевете

25 мая 2021, 18:15  •  112 • Политика
Пермский депутат Константин Окунев надеялся привлечь к ответственности политического эксперта Царьграда. По всей видимости, это была такая "остроумная шутка", однако де-факто она оборачивается делом о клевете.
Сразу вынуждены оговориться. На сегодняшний день Константин Окунев является бывшим депутатом Пермского законодательного собрания. А вот заявление его самое что ни на есть настоящее. Не так давно - в феврале 2021 года - Окунев попал под суд и получил 5 суток ареста за участие в организации несанкционированных акций протеста в поддержку Алексея Навального. Очевидно, Окунев обиделся и, отбыв арест, решил сам обратиться с заявлением в полицию.
В результате 19 апреля ищущий взгляд Константина Окунева пал на публикацию на сайте телеканала Царьград под названием "Враги России выбрали особую дату для атаки", где комментарий давал политический эксперт Андрей Перла. И сам факт комментария Окунев посчитал призывом к организации незаконного митинга...
Бывший депутат Константин Окунев счёл, что
"фактически телеканал "Царьград" и Андрей Перла, исходя из логики пермской полиции и судов двух инстанций, совершают точно такое же административное правонарушение, автоматически становятся ОРГАНИЗАТОРАМИ, как и ваш покорный слуга, ИНФОРМИРУЯ (а в их случае они ещё и дают оценку) граждан о проведении НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО мероприятия. Посчитал своим гражданским долгом обратиться с заявлениями как в отдел полиции №7 по Свердловскому району города Перми, так и в ФСБ России по Пермскому краю". Далее господин Окунев выразил надежду, что "у наших полицаев (цитируем точно по тексту со страницы господина Окунева в соцсети "ВКонтакте") хватит потенции, чтобы составить административные протоколы на все федеральные СМИ, написавшие о проведении акции 21 апреля".
На личной странице в соцсети Окунев ещё и добавил, что "решил настучать" на Царьград и Андрея Перлу. В результате полиция пришла в редакцию за "организатором митингов", а Перла опубликовал статью "Объяснительная главному редактору...", где и рассказал о всей цепочке событий, в завершение отметив:
"Нет, ни я, ни Царьград, где я имею честь работать, организовывать митинги не собирались. Да, мы, в соответствии со своим профессиональным долгом и законами России, информировали о происходящих событиях и комментировали их. Полагаю, что сказанного достаточно, чтобы в свою очередь обратиться в правоохранительные органы Пермского края с требованием рассматривать заявление и публикацию Константина Окунева на его странице в социальных сетях как преступление, предусмотренное законами России, под названием "Клевета".
Полная версия заявления Перлы доступна в расширенной публикации.

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