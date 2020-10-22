"Острая необходимость" отдыха за рубежом? Мясников задал МИДу неудобный вопрос

Гражданам России в случае отсутствия острой необходимости не следует совершать зарубежные поездки по популярным туристическим направлениям в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Её призыв прокомментировал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Ещё Винни-Пух сказал: "Мёд - он или есть, или его нет!" У нас туризм с перечисленными странами есть или его нет? - задаётся он вопросом на своём Telegram-канале.

Доктор поинтересовался, какая "острая необходимость" может возникнуть у туристов для посещения Турции или Мальдив. Нужно или закрывать страну, как полагается, или не морочить головы туристам.

Когда у нас, по официальным данным, уровень инфицированности заведомо выше уровня в Турции или на тех же пресловутых Мальдивах, то смысл закрытия? Уберечь населения стран, принимающих наших туристов? - пишет Мясников.

Он напоминает, что по прилёту из-за рубежа все делают тест на коронавирус.

Есть статистика процента положительных результатов? И статистика последующих клинических проявлений у вернувшихся? И сравнения данных с числом положительных тестов после посещения, допустим, обычных поликлиник?

Или мы всё это основываем на предположениях? - прямо спрашивает доктор Мясников.

России необходимо определиться, остаётся ли страна закрытой для выезда, подчеркнул он. По его словам, сейчас у туристов нет понимания, насколько им принципиален пляжный отдых за пределами Российской Федерации, пишет РИА ФАН.