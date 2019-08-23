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"Осторожный оптимизм" и не более? Путин и Зеленский только в начале диалога - Песков
23 августа 2019, 15:39 • 41 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский находятся в начале диалога. В Кремле также напомнили слова российского лидера об "осторожном оптимизме" про отношения между Москвой и Киевом.
"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами - между президентом Путиным и президентом Зеленским", - подчеркнул, отвечая на вопрос СМИ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также напомнил слова российского лидера, которыми Владимир Путин недавно обозначил отношения между Москвой и Киевом. Речь, как отметил Песков, идёт об "осторожном оптимизме".
Кроме того, комментируя информацию о возможном скором обмене между Россией и Украиной удерживаемых лиц, Песков проявил заметную осторожность.
"Констатируем определённые контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров", - отметил представитель Кремля.
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