"Остерегайтесь ловушки, Трамп!" Глава МИД Ирана раскрыл грозящий войной заговор

Пока что 45-й президент США Дональд Трамп остаётся едва ли не единственным главой Белого дома за последнее десятилетие, не развязавшим ни одной войны. Однако эксперты-политологи - специалисты по Ближнему Востоку - не исключают того, что он всё же может оступиться и начать войну против Ирана.

Предпосылок масса. Достаточно вспомнить два громких убийства - иранского генерала, командующего спецподразделением в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани (произошло год назад) и иранского физика-ядерщика, "отца иранской атомной бомбы" Мохсена Фахризаде Махабади.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф у себя в официальном аккаунте в Twitter предупредил Трампа о заговоре и готовящейся ловушке. По словам министра, провокацию с целью развязать войну готовят израильские агенты. Об этом глава иранского МИД сообщил со ссылкой на имеющиеся разведданные из Ирака.

По сценарию провокаторов, должно произойти нападение на американцев. А это грозит началом военных действий со стороны Вашингтона против Тегерана. Трамп ранее давал недвусмысленное обещание на случай нападения на граждан США.

"Новые разведывательные данные из Ирака показывают, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, связывая уходящего Трампа с помощью ложного "казуса войны", - заострил его внимание Зариф.

Иранский министр прямым текстом обратился к пока ещё действующему президенту США: "Остерегайтесь ловушки, Дональд Трамп". Глава МИД Ирана также предупредил главу Белого дома о том, что "любой фейерверк будет иметь неприятные последствия, особенно против ваших лучших друзей".

Однако никаких иных деталей предполагаемой провокации министр раскрывать не стал.

New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.



Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs.