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"Остерегайтесь ловушки, Трамп!" Глава МИД Ирана раскрыл грозящий войной заговор
03 января 2021, 18:05 • 96 • Политика
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter предупредил президента США Дональда Трампа о готовящейся провокации со стороны израильских агентов, замышляющих заговор, грозящий развязать войну. "Остерегайтесь ловушки, Трамп!" - призвал иранский министр.
Пока что 45-й президент США Дональд Трамп остаётся едва ли не единственным главой Белого дома за последнее десятилетие, не развязавшим ни одной войны. Однако эксперты-политологи - специалисты по Ближнему Востоку - не исключают того, что он всё же может оступиться и начать войну против Ирана.
Предпосылок масса. Достаточно вспомнить два громких убийства - иранского генерала, командующего спецподразделением в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани (произошло год назад) и иранского физика-ядерщика, "отца иранской атомной бомбы" Мохсена Фахризаде Махабади.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф у себя в официальном аккаунте в Twitter предупредил Трампа о заговоре и готовящейся ловушке. По словам министра, провокацию с целью развязать войну готовят израильские агенты. Об этом глава иранского МИД сообщил со ссылкой на имеющиеся разведданные из Ирака.
По сценарию провокаторов, должно произойти нападение на американцев. А это грозит началом военных действий со стороны Вашингтона против Тегерана. Трамп ранее давал недвусмысленное обещание на случай нападения на граждан США.
"Новые разведывательные данные из Ирака показывают, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, связывая уходящего Трампа с помощью ложного "казуса войны", - заострил его внимание Зариф.
Иранский министр прямым текстом обратился к пока ещё действующему президенту США: "Остерегайтесь ловушки, Дональд Трамп". Глава МИД Ирана также предупредил главу Белого дома о том, что "любой фейерверк будет иметь неприятные последствия, особенно против ваших лучших друзей".
Однако никаких иных деталей предполагаемой провокации министр раскрывать не стал.
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