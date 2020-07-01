"Остаются тяжким грузом": Король Бельгии впервые официально извинился перед целой страной

В эти дни Демократическая Республика Конго празднует 60-летие со дня провозглашения независимости страны. Лидеры многих государств направили президенту Феликсу Чисекеди поздравления. Не стал исключением и король Бельгии, несмотря на особые отношения, связывающие эти страны.

Филипп не просто поздравил конголезцев с праздником, но и признал, что во времена правления короля Леопольда II, который фактически сделал Конго своей личной колонией, были совершены многочисленные акты насилия и жестокости.

Эти деяния, по словам короля, "остаются тяжким грузом" для всех бельгийцев. Он извинился за все страдания и унижения, причинённые коренному населению страны в годы колонизации.

Тем не менее от визита в Конго на официальные праздничные мероприятия испанский монарх дипломатично отказался, ссылаясь на неподходящую обстановку: в Бельгии набирает обороты кампания Black Lives Matter, по городам страны прокатилась волна антирасистских бунтов. Вандалы в том числе свергают памятники Леопольду II, который был главным идеологом захвата Конго в 1885-1908 годах.