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"Остаются тяжким грузом": Король Бельгии впервые официально извинился перед целой страной

01 июля 2020, 02:00  •  65 • Политика
Бельгийский монарх впервые в истории страны официально принёс извинения африканскому государству Конго за период "международного управления" страной, которое по факту сделало Конго колонией Бельгии. Король Филипп назвал акты насилия, которые имели место в прошлом, "тяжким грузом коллективной памяти бельгийцев".
В эти дни Демократическая Республика Конго празднует 60-летие со дня провозглашения независимости страны. Лидеры многих государств направили президенту Феликсу Чисекеди поздравления. Не стал исключением и король Бельгии, несмотря на особые отношения, связывающие эти страны.
Филипп не просто поздравил конголезцев с праздником, но и признал, что во времена правления короля Леопольда II, который фактически сделал Конго своей личной колонией, были совершены многочисленные акты насилия и жестокости.
Эти деяния, по словам короля, "остаются тяжким грузом" для всех бельгийцев. Он извинился за все страдания и унижения, причинённые коренному населению страны в годы колонизации.
Тем не менее от визита в Конго на официальные праздничные мероприятия испанский монарх дипломатично отказался, ссылаясь на неподходящую обстановку: в Бельгии набирает обороты кампания Black Lives Matter, по городам страны прокатилась волна антирасистских бунтов. Вандалы в том числе свергают памятники Леопольду II, который был главным идеологом захвата Конго в 1885-1908 годах.

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