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"Остаётся выяснить, насколько будет напугана Германия": Сенатор о требованиях Киева к Берлину

01 декабря 2021, 02:30  •  82 • Политика
Посол Украины Мельник потребовал от Германии репарации за утраченное культурное наследие. "Остаётся выяснить, насколько будет напугана Германия подобным заявлением Украины", - комментирует сенатор Ольга Ковитиди.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о праве Украины на компенсацию со стороны ФРГ за утраченные во время Второй мировой войны ценности. Требования Киева к Берлину прокомментировала русский сенатор Ольга Ковитиди.
Речь идёт о требовании Украины вернуть ей подаренный Германии 20 лет назад архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха. Также украинский посол заявил о необходимости создать "компенсационный фонд военных потерь" для закупки ценных арт-объектов мирового уровня для украинских музеев.
Русский сенатор Ольга Ковитиди отмечает, что заявление посла Украины только лишний раз подтверждает тезис о токсичности украинской власти. Политик отмечает, что требования о выплате компенсации - это очередная попытка Киева заработать на любых военных и политических провокациях.
Металлические нотки украинского политика были подкреплены угрозой рассмотрения "двустороннего диалога с Германией как обременённого". Остаётся выяснить, насколько будет напугана Германия подобным заявлением Украины,
- цитирует Nation News ироничный комментарий сенатора.
Напомним, что украинские политики регулярно требуют от стран Запада каких-нибудь компенсаций и выплат. Так, когда был достроен газопровод "Северный поток - 2", на Украине всерьёз заявляли, что Киев должен получить за это компенсацию.

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