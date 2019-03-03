"Остаёмся патриотами Донбасса": Задержание Ташкента и преследование соратников Захарченко оказалось ложью

Сообщения об аресте экс-министра финансов ДНР Александра "Ташкента" Тимофеева, который был тяжело ранен во время взрыва, унёсшего жизнь главы ДНР Александра Захарченко, оказались ложью.

Фейк опроверг бывший советник Захарченко Александр Казаков. Он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию, на которой они вместе с "Ташкентом" пьют чай в то время, когда, по мнению СМИ, его должны были везти из Ростова-на-Дону в Москву в наручниках. "Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьём я кофе, он - чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и... ржём. Ребята, не надоело?", - пишет бывший соратник Захарченко.

В комментарии для СМИ Казаков заверил, что все обвинения в адрес команды Захарченко являются ложными, а все соратники Бати остаются патриотами Донбасса.

"Я пока не понимаю, кто, зачем и почему именно сейчас запустил этот фейк. Но выясню. Пока же могу сказать только то, что все те обвинения, которые на Тимофеева, на меня и на других членов Команды Захарченко запустили после гибели Командира, все оказались фейками. Никаких подтверждений, никаких доказательств. Только голословные обвинения. Из этого я делаю вывод, что дело не в экономике и не в правовой сфере – это чистая политика. Дальше углубляться пока не стану, так как и я, и Ташкент, и наши товарищи остаёмся патриотами Донбасса и России, и не хотим нанести ущерб борьбе народа Донбасса за свободу и справедливость", - цитирует его слова Политнавигатор.