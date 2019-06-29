"Оставьте детей в покое!" Путин напомнил о главной опасности гомосексуализма

"Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой, - предложил президент России Владимир Путин. - Оставьте детей в покое!"

Так он отреагировал на вопрос о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних во время своей итоговой пресс-конференции на саммите G20 в Осаке.

Ранее, напомним, выходцы из "Гоголь-центра" Серебренникова показали на молодёжном форуме "Таврида" в Крыму "спектакль" с однополыми поцелуями и полуобнажёнными грудями студенток. Об этом сообщали крымские СМИ со ссылкой на видео местного блогера.

Эксперты Царьграда отметили, что речь может идти о нарушении закона о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Путин же напомнил, что недавно уже в одном из своих интервью говорил на тему подобной пропаганды в целом.

"Шесть или пять полов напридумывали, - пояснил глава государства. - Трансформеры, трансгендеры - я даже не понимаю, что это такое".

При этом российский лидер напомнил о главной опасности гомосексуализма и ему подобных проявлений.

"Проблема в том, что эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству", - подчеркнул Путин.