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"Оставьте детей в покое!" Путин напомнил о главной опасности гомосексуализма

29 июня 2019, 16:09  •  8 • Политика
Президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции напомнил о том, какая главная опасность исходит от гомосексуалистов и им подобных. "Эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрения большинству", - подчеркнул президент и потребовал, отвечая на вопрос о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, "оставить детей в покое!"
"Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой, - предложил президент России Владимир Путин. - Оставьте детей в покое!"
Так он отреагировал на вопрос о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних во время своей итоговой пресс-конференции на саммите G20 в Осаке.
Ранее, напомним, выходцы из "Гоголь-центра" Серебренникова показали на молодёжном форуме "Таврида" в Крыму "спектакль" с однополыми поцелуями и полуобнажёнными грудями студенток. Об этом сообщали крымские СМИ со ссылкой на видео местного блогера.
Эксперты Царьграда отметили, что речь может идти о нарушении закона о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Путин же напомнил, что недавно уже в одном из своих интервью говорил на тему подобной пропаганды в целом.
"Шесть или пять полов напридумывали, - пояснил глава государства. - Трансформеры, трансгендеры - я даже не понимаю, что это такое".
При этом российский лидер напомнил о главной опасности гомосексуализма и ему подобных проявлений.
"Проблема в том, что эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству", - подчеркнул Путин.

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