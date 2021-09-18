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"Оставлю на их совести, если она осталась": Захарова ответила на статью NYT o Google и Apple

18 сентября 2021, 00:10  •  67 • Политика
Google и Apple удалили приложение "Навальный" из-за угрозы суда для сотрудников, пишет The New York Times. "Интерпретацию американскими СМИ оставляю на их совести, если она у них осталась ", - прокомментировала Мария Захарова.
Компании Google и Apple удалили со своих площадок приложение "Навальный" в связи с угрозой суда в адрес своих сотрудников, пишет американская газета The New York Times. Статью прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что американские СМИ снова отличились оригинальной интерпретацией событий. Дипломат указала, что ситуация куда проще, чем её пытаются представить.
Если бы Apple и Google начали выполнять предписания тогда, когда они были им направлены, не было бы вызовов на заседание комиссии и необходимости вести публичную полемику,
- написала Захарова в своём Telegram-канале.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия лишь требует от американских компаний выполнять законодательство. Ровно того же требуют от оперирующих на своей территории зарубежных компаний и граждан иностранные государства, напомнила дипломат.
Интерпретацию американскими СМИ оставляю на их совести, если она у них осталась,
- прокомментировала Захарова.
Дипломат предположила, что Google и Apple надеялись, что в ответ на их нарушение всё будет как всегда - русские пошумят у микрофонов, и на этом всё закончится. Однако эти времена давно прошли, и возврата к ним не будет. Теперь единственная гарантия работы иностранных компаний в России - это соблюдение законодательства страны.

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