"Оставляет желать лучшего": В Кремле прокомментировали обстановку в Сирии и обвинения Турции

В Кремле ответили на обвинения Турции по Сирии. До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Россия не сдерживает свои обещания и нарушает договорённости. Турция "теряет терпение".

В Кремле ответили, что Россия выполняет все пункты соглашений по деэскалации конфликта. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договорённостям. С сожалением констатируем, что ситуация оставляет желать лучшего. Район остается сосредоточением террористов, которые осуществляют наступательные действия в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и российской базы в Хмеймиме", - цитирует Пескова РБК.

До этого в Минобороны ответили на заявления некоторых иностранных СМИ. Журналисты сообщили, что русская армия якобы устроила "бомбардировку госпиталя и пекарни". По данным иностранных сайтов, это произошло в районе населённого пункта Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб. Однако в Минобороны России прокомментировали, что в этом районе Сирии российская авиация никаких боевых задач не выполняла. Сообщения СМИ русские военные назвали "информационной провокацией".