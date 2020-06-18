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"Остаться врагом Кадырова": Габуния сделал свой выбор одной фразой
18 июня 2020, 14:00 • 55 • В мире
Грузинский журналист Георгий Габуния, ранее оскорбительно отозвавшийся о президенте России, в очередной раз отказался извиняться за свои слова.
Грузинский журналист Георгий Габуния, оскандалившийся ранее заявлением в адрес президента России, не внял призывам Кадырова извиниться за сказанное. Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию вокруг Габунии, опроверг всяческие слухи о "заказе" на журналиста.
Он также призвал одиозного телеведущего встать на колени и извиниться за нанесённое оскорбление всего народа России. "Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом", - отмечал в своём призыве Кадыров.
Судя по свежему комментарию, Габуния не внял словам политика и предпочёл остаться во врагах у Кадырова. В эфире телекомпании "Пирвели" грузинский журналист заявил, что его позиция по ранее сказанному оскорблению осталась неизменной и извиняться он не будет.
"Я думаю точно так же, как и раньше в отношении Путина, даже ещё хуже", - приводит его цитату РИА Новости.
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