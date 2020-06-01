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"Останутся забор и рельсы": Крупнейший украинский судостроительный завод разбирают на металл

01 июня 2020, 09:55  •  98 • Политика
Украинский судостроительный завод "Океан" (Николаев) в буквальном смысле разбирают на металл. На критическую ситуацию обратила внимание депутат Верховной Рады Анна Скороход со ссылкой на письмо от неких обеспокоенных лиц.
По их словам, кузнечный цех стоимостью в 15 млн долларов полностью вырезали за два дня. В настоящее время "изымаются" крыша и трубопровод.
Ещё неделя - и там не надо будет вообще ничем заниматься, разве что кабеля из земли выкорчёвывать! Да ещё плиты забора останутся с рельсами! И то - сомневаюсь, - цитирует письмо Скороход в своём канале в Telegram.
Она подчеркнула, что аналогичная судьба может в скором времени постигнуть стапельные краны весом в 3 тыс. тонн - дорогостоящее оборудование, без которого завод работать не может.
Отметим, что после 2014 года многие украинские промышленные предприятия пришли в упадок из-за разрыва экономических связей с Россией, которая не только поставляла необходимые комплектующие, но и предоставляла огромный рынок сбыта. Украинские власти решили переориентировать свою экономику на Запад, однако ни в Европе, ни в США украинская продукция не оказалась востребованной.

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