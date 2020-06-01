"Останутся забор и рельсы": Крупнейший украинский судостроительный завод разбирают на металл

По их словам, кузнечный цех стоимостью в 15 млн долларов полностью вырезали за два дня. В настоящее время "изымаются" крыша и трубопровод.

Ещё неделя - и там не надо будет вообще ничем заниматься, разве что кабеля из земли выкорчёвывать! Да ещё плиты забора останутся с рельсами! И то - сомневаюсь, - цитирует письмо Скороход в своём канале в Telegram.

Она подчеркнула, что аналогичная судьба может в скором времени постигнуть стапельные краны весом в 3 тыс. тонн - дорогостоящее оборудование, без которого завод работать не может.

Отметим, что после 2014 года многие украинские промышленные предприятия пришли в упадок из-за разрыва экономических связей с Россией, которая не только поставляла необходимые комплектующие, но и предоставляла огромный рынок сбыта. Украинские власти решили переориентировать свою экономику на Запад, однако ни в Европе, ни в США украинская продукция не оказалась востребованной.