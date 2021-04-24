"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации власти" парламентом

Президент Молдавии Майя Санду обвинила парламент в попытке "узурпации власти". Она обратилась к армии с призывом "не выполнять незаконных приказов". "Остановитесь", - заявила глава государства.

Так Санду отреагировала на заявление парламента, что законодательный орган не признаёт законным решение Конституционного суда распустить его. Депутаты указали, что КС не учитывает свою же практику, а также на решение Венецианской комиссии Совета Европы. Комиссия ранее постановила, что распустить парламент можно только в самом крайнем случае.

Президент в свою очередь обратилась в Генпрокуратуру и Службу информации и безопасности, обвинив парламентариев в узурпации власти. Она также обратилась к армии с "призывом не выполнять незаконных приказов".

Те, кто совершают эти нарушения, могут быть наказаны, - предупредила она.

Напомним, что прозападный политик Майя Санду с момента прихода к власти не перестаёт вести борьбу с парламентом, который контролируют сторонники бывшего президента Молдавии Игоря Додона, выступавшего за сотрудничество с Россией. Попытки Санду распустить парламент пока не увенчались успехом.