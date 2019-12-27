"Остановите эту резню": Трамп провокационно обратился к России из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп высказался о Сирии в своём аккаунте в Twitter. Он заявил, что власти Сирии, Ирана и России должны "остановить резню" в провинции Идлиб.

"Россия, Сирия и Иран уже убивают или собираются убить тысячи мирных жителей провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция прилагает все усилия, чтобы остановить эту резню", - заявил Трамп в соцсетях.

Интересно, что до этого СМИ сообщали о масштабном наступлении боевиков в провинции. В конце декабря появилась информация, что сирийские правительственные войска освободили от боевиков более 300 квадратных километров в южной части провинции Идлиб. При этом сирийские войска пытались вести переговоры с террористами, однако те отказывались уходить из населённых пунктов добровольно.

Террористы, как стало известно, дерзко атаковали как позиции сирийских правительственных войск, так и дома мирных жителей. Для прорыва джихадисты из террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) использовали миномёты, реактивную артиллерию, стрелковое оружие. Однако атака боевиков захлебнулась. Правительственным войскам удалось сдержать наступление террористов. Отмечается, что весомый вклад в оборону от боевиков внесли российские ВКС, которые точечными ударами по противнику смогли остановить его продвижение.

Ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи было объявлено, что зона конфликта должна быть полностью освобождена от иностранного военного присутствия, угрожающего целостности страны.