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"Остановить Путина": Порошенко выдвинул очередное требование Западу

07 декабря 2021, 03:10  •  78 • Политика
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко выдвинул очередное требование Западу, а конкретно - странам НАТО. Он рассказал, что поможет "остановить Путина".
Во время пресс-конференции Порошенко проговорил очередную киевскую мантру о том, что украинская армия одна из лучших в мире. Именно поэтому бывший президент Незалежной считает, что солдатам НАТО не нужно воевать за суверенитет Украины.
Порошенко озвучил другое требование - предоставить его стране "защитное оружие". Он объяснил, что это позволит повысить боевые возможности Вооружённых сил Украины.
"Это решение (предоставление такой помощи. - Ред.) может остановить Путина от ужасного поступка", - произнёс депутат Рады.
Он предложил назвать программу помощи стран НАТО Украине "Лендлиз-2".
Это далеко не первый случай, когда Украина выдвигает требования Западу. Меньше двух месяцев назад Украина получила солидный транш от Европы, но в Незалежной вновь закончились деньги. "Евросоюз, помоги!" - взмолились в Киеве. Речь идёт о сумме примерно в 1,2 миллиарда евро.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Россию хотят втянуть в "контролируемую войну". Он рассказал о планах США, касающихся "красных линий".

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