"Остановить Израиль можно только так, как когда-то остановили США во Вьетнаме - эффективной работой ПВО" - Игорь Коротченко

Ситуация в Сирии продолжает накаляться. Израиль не желает остановить нанесение ударов по территории этой арабской страны, а Дамаск уже пообещал ответить Тель-Авиву ударом по израильскому аэропорту. "Остановить Израиль можно только так, как когда-то остановили США во Вьетнаме - эффективной работой ПВО", - уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

На Ближнем Востоке продолжает накаляться ещё одна точка противостояния. Речь идёт об отношениях Израиля и Сирии. И без того не простые, с каждым днём они только ухудшаются. За первый месяц текущего года Тель-Авив успел три раза нанести авиаудар по международному аэропорту Дамаска. После этого постпред Сирии при ООН не исключил "зеркальный ответ" - нанесение ракетного удара по аэропорту Тель-Авива.

Что может ещё противопоставить Дамаск подобной агрессивной политике своего воинственного соседа и как добиться того, чтобы атаки Израиля по Сирии всё-таки прекратились?

Отвечая на этот вопрос в беседе с Царьградом, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что есть только один способ ослабить пыл Израиля - усилить противовоздушную оборону Сирии. Для этого сирийская армия должна быть подготовлена очень квалифицированно и эффективно применять российские средства противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные системы С-300.

"Если начать уговаривать Израиль, объяснять ему, что он в чём-то неправ, то будет эффект такой же, как в русской пословице: "А Васька слушает, да ест". Остановить же его можно только так, как когда-то остановили американцев во Вьетнаме - эффективной работой противовоздушной обороны. Это единственный способ", - заявил Коротченко.

Как решить эту задачу - это уже отдельная тема, добавил он. Конечно, российским военным надо готовить сирийских ракетчиков, зенитчиков, обучать их и давать оружие, с помощью которого они смогут воевать не хуже, чем воевали вьетнамцы против американцев. Других способов нет и не существует, подчеркнул эксперт.