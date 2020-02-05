"Остановит его только импичмент": В конгрессе заявили, что Трамп собирается "вернуть Аляску русским"

По мнению Шиффа, если не удастся доказать, что действия Дональда Трампа в отношении Украины носили "преступный характер", а значит, причин для устранения от власти хозяина Белого дома не останется, то президент и дальше будет совершать "неприемлемые" поступки.

"Трамп может предложить Аляску россиянам в обмен на поддержку на следующих выборах или решить переехать в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа в штате Флорида. — Ред.) на постоянной основе и позволить Джареду Кушнеру (зять Дональда Трампа. — Ред.) управлять страной, делегируя ему решение, идти ли на войну", - заявил Адам Шифф, выступая в сенате на слушаниях по импичменту президента США.

Республиканцы в сенате должны согласиться с отстранением Трампа от занимаемого поста. В противном случае его правление станет "президентством без тормозов и нация, чьи выборы, а с ними и судьба попадут в руки того, кто даст больше", убеждает Шифф.

Напомним, в ходе судебных разбирательств по импичменту Трампа члены верхней палаты конгресса США рассматривают два пункта обвинения - о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Именно эти обвинения ранее были утверждены нижней палатой.

В роли прокуроров в судебных разбирательствах выступают семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. Среди них - председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер.

Для того чтобы импичмент состоялся, за это должны отдать свои голоса не менее двух третей членов верхней палаты. Однако, как считают эксперты, такой исход маловероятен: в настоящее время в сенате США большинством являются республиканцы. Поэтому, считают эксперты, скорее всего, процедура импичмента будет заблокирована на этом этапе.

Голосование в сенате США по импичменту Дональда Трампа назначили на 5 февраля. Это будет последней попыткой демократов добиться отставки президента, учитывая приближение выборов.

Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.

О начале процедуры 24 сентября текущего года сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате конгресса демократы обладают большинством голосов.

Как сообщали Nation News, сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не сможет отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампу в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.

В ходе больше похожих на театральные представления многочисленных слушаний, на которые вызывались только нужные демократам свидетели, они нарисовали ужасную картину, согласно которой "США управляет страшный преступник, который должен сидеть в тюрьме".

Подавив сопротивление республиканцев, демократы палаты представителей в середине декабря прошлого года вынесли Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.