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"Остановит его только импичмент": В конгрессе заявили, что Трамп собирается "вернуть Аляску русским"
05 февраля 2020, 22:24 • 61 • В мире
Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф, которого называют "менеджером импичмента", выступил с претенциозным заявлением. По его словам, Трамп собирается "вернуть Аляску русским" ради того, чтобы одержать победу на предстоящих в ноябре президентских выборах. "Остановит его только импичмент", - уверяет конгрессмен.
По мнению Шиффа, если не удастся доказать, что действия Дональда Трампа в отношении Украины носили "преступный характер", а значит, причин для устранения от власти хозяина Белого дома не останется, то президент и дальше будет совершать "неприемлемые" поступки.
Республиканцы в сенате должны согласиться с отстранением Трампа от занимаемого поста. В противном случае его правление станет "президентством без тормозов и нация, чьи выборы, а с ними и судьба попадут в руки того, кто даст больше", убеждает Шифф.
Напомним, в ходе судебных разбирательств по импичменту Трампа члены верхней палаты конгресса США рассматривают два пункта обвинения - о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Именно эти обвинения ранее были утверждены нижней палатой.
В роли прокуроров в судебных разбирательствах выступают семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. Среди них - председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер.
Для того чтобы импичмент состоялся, за это должны отдать свои голоса не менее двух третей членов верхней палаты. Однако, как считают эксперты, такой исход маловероятен: в настоящее время в сенате США большинством являются республиканцы. Поэтому, считают эксперты, скорее всего, процедура импичмента будет заблокирована на этом этапе.
Голосование в сенате США по импичменту Дональда Трампа назначили на 5 февраля. Это будет последней попыткой демократов добиться отставки президента, учитывая приближение выборов.
Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.
О начале процедуры 24 сентября текущего года сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате конгресса демократы обладают большинством голосов.
Как сообщали Nation News, сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не сможет отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампу в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.
В ходе больше похожих на театральные представления многочисленных слушаний, на которые вызывались только нужные демократам свидетели, они нарисовали ужасную картину, согласно которой "США управляет страшный преступник, который должен сидеть в тюрьме".
Подавив сопротивление республиканцев, демократы палаты представителей в середине декабря прошлого года вынесли Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
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