"Останки не отдадим. Но можем продать!": Очередная гнусность Украины

"Нэзалэжное" мышление снова явило себя во всей красе. Власти украинского Львова вопреки решению своего же суда категорически отказались передать прах захороненного там легендарного советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родственникам для переноса его в Россию и погребения на родине. Потому как "с москалями не общаются".

Вернуть прах знаменитого разведчика, убитого украинскими бандеровцами в 1944 году под Ровно и захороненного во Львове в 1960 году, попросила племянница Кузнецова Маргарита Брюханова. Просьбу поддержала администрация Свердловской области. Более того, кассационный административный суд Украины (что доказывает - там ещё осталось немало нормальных людей) поддержал эту просьбу, обязав львовские власти останки Кузнецова родственникам вернуть. Перезахоронение планировалось на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Вердикт суда был оформлен как окончательный и не подлежащий обжалованию. Но не тут-то было! В дело вмешалась политика. Или, точнее, то, что под этим словом сегодня на Украине понимают. Мэр Львова Андрей Садовой категорически заявил, что власти города не передадут России останки советского разведчика, несмотря на решение суда. В своём Facebook он объяснил это так: "Это уже не первое такое судебное решение по этому делу… Наша позиция однозначна: мы не сотрудничаем с оккупантами".

Это при том, что для нынешних украинских властей эти останки ничего ценного не представляют, ибо сегодня на Украине "хероями" являются как раз воевавшие практически на стороне немцев бандеровцы. При том, что могила Кузнецова периодически подвергается осквернению местными фашиствующими молодчиками. Но всё это для львовских чинуш неважно: для них главное - не поссориться с этими самыми фашиствующими молодчиками, которые некогда привели их к власти. Да и нынешних киевских правителей тоже.

Кроме того, львовский мэр не прочь и "торгануть" останками героя. В частности, заявил, что может обменять прах Кузнецова на "томящихся в российских застенках украинских пленных", хотя Россия войны с Украиной вроде бы не ведёт. То есть обменять мёртвого на живых. Нужно ли после этого говорить, что у подобных людей не только чести и совести не наблюдается, но и вообще ничего человеческого? По сути, он уподобился басаевским "джигитам", которые матери убитого ими за отказ снять крест героя Жени Родионова отдали его тело только за большой выкуп (собирали по крохам по всему району). Причём отдали без головы, а голову потребовали выкупать отдельно. "Так могли поступить только фашисты и нелюди", скажете вы? А то, что творит мэр Львова, разве не зачисляет и его в категорию "фашистов и нелюдей"?!

Что с того?

Отдать прах человека родственникам для захоронения в родной земле - что может быть более естественным с человеческой точки зрения? Но это с человеческой, а не бандеровской. Ибо бандеризация головного мозга, поразившая сегодня немало украинцев (а власть имущих - так почти поголовно), когда-нибудь непременно будет отнесена медиками к разряду тяжёлых психических заболеваний. Ну а логика львовских властей - лишь производная от этого. То есть топить русским газом и даже им спекулировать, выдавая за "реэкспортный из Европы", - это можно. Заробитчан своих к нам сотнями тысяч посылать на заработки - тоже можно. А общаться на другие темы, в т. ч. гуманитарные, - это нет! Этого им свидомая сознательность не позволяет.

Первая мысль в таких случаях - предложить не пускать в Россию любого обладателя украинского паспорта со львовской регистрацией, будь он хоть трижды дипломат. И порекомендовать властям ДНР-ЛНР принципиально не обменивать украинских военнопленных, которые с Львовщины родом. Но мысль эту, едва появившуюся, мы отметаем. Ибо пострадают от этого люди, а не сбрендившие львовские чинуши. А мы всё же ЛЮДИ, А НЕ БАНДЕРОВЦЫ.