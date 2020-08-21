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"Останется на их совести": Немецкий политолог о "зелёных человечках Путина" в Белоруссии

21 августа 2020, 18:15  •  128 • Политика
Польские СМИ несколько дней кряду писали про "зелёных человечков Путина" в Белоруссии. По словам немецкого политолога, сейчас Европа не хочет повторения в Белоруссии событий Украины 2014 года. "А то, что отдельные журналисты действительно будут подливать масла в огонь - это пусть остаётся на их совести", - добавляет эксперт.
Польская пресса стращает своих читателей тем, что в Белоруссию отправлены "зелёные человечки Путина". Историю в СМИ для Царьграда прокомментировал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, западные журналисты просто очень хотят, чтобы это произошло. Чтобы опять иметь тему для критики, для возмущений, для фактически медийной войны. При этом политолог отмечает, что в данной ситуации главный тон всех этих статей всё-таки другой.
"Политики понимают, что геополитического противостояния - типа такого, как произошло на Украине, - здесь, в Белоруссии, допустить нельзя. И сам французский президент Макрон сказал: нельзя нам повтора украинских дел", - сказал Александр Рар в интервью, данном Царьграду.
Также эксперт приводит заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, в которых оба лидера призывают к невмешательству во внутренние дела Белоруссии.
"А то, что отдельные журналисты действительно будут подливать масла в огонь и писать о так называемых попытках Пражской весны, повторения Пражской весны 68-го года, когда советские танки въехали в Чехословакию, и эти картинки сейчас рисуют - это пусть остаётся на их совести", - подытожил немецкий политолог.

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