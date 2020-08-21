"Останется на их совести": Немецкий политолог о "зелёных человечках Путина" в Белоруссии

Польская пресса стращает своих читателей тем, что в Белоруссию отправлены "зелёные человечки Путина". Историю в СМИ для Царьграда прокомментировал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, западные журналисты просто очень хотят, чтобы это произошло. Чтобы опять иметь тему для критики, для возмущений, для фактически медийной войны. При этом политолог отмечает, что в данной ситуации главный тон всех этих статей всё-таки другой.

"Политики понимают, что геополитического противостояния - типа такого, как произошло на Украине, - здесь, в Белоруссии, допустить нельзя. И сам французский президент Макрон сказал: нельзя нам повтора украинских дел", - сказал Александр Рар в интервью, данном Царьграду.

Также эксперт приводит заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, в которых оба лидера призывают к невмешательству во внутренние дела Белоруссии.