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"Останется на их совести": Немецкий политолог о "зелёных человечках Путина" в Белоруссии
21 августа 2020, 18:15 • 128 • Политика
Польские СМИ несколько дней кряду писали про "зелёных человечков Путина" в Белоруссии. По словам немецкого политолога, сейчас Европа не хочет повторения в Белоруссии событий Украины 2014 года. "А то, что отдельные журналисты действительно будут подливать масла в огонь - это пусть остаётся на их совести", - добавляет эксперт.
Польская пресса стращает своих читателей тем, что в Белоруссию отправлены "зелёные человечки Путина". Историю в СМИ для Царьграда прокомментировал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, западные журналисты просто очень хотят, чтобы это произошло. Чтобы опять иметь тему для критики, для возмущений, для фактически медийной войны. При этом политолог отмечает, что в данной ситуации главный тон всех этих статей всё-таки другой.
Также эксперт приводит заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, в которых оба лидера призывают к невмешательству во внутренние дела Белоруссии.
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